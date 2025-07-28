İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...

Piyasadaki güncel tabloya göre, 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12, 24 ve 36 ay vadeli seçeneklerde bankalar arasında ciddi farklar oluşmuş durumda. 12 ay vadede toplam geri ödeme bazı bankalarda 137 bin TL civarındayken, 36 ay vadede bu rakam 180 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Bu da faiz yükünün vadeye göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.