İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitti. 12 ay vadeli kredilerde oranlar yüzde 3,39’a kadar düşerken, geri ödeme tabloları vade süresine göre değişiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitmesi, bankacılık sektöründe de kredi faizlerinde düşüşü beraberinde getirdi. Politika faizinin yüzde 43’e çekilmesiyle birlikte özellikle ihtiyaç kredilerinde önemli oran düşüşleri gözlendi.
Bankalar, faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredilerinde 12 ay vadede faiz oranlarını uzun süredir ilk kez yüzde 3,50’nin altına indirdi. Bazı bankalarda bu oran yüzde 3,39 seviyesine kadar geriledi. Bu gelişme, özellikle kısa vadede finansman ihtiyacı olan tüketiciler için yeni fırsatlar doğurdu.
Piyasadaki güncel tabloya göre, 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12, 24 ve 36 ay vadeli seçeneklerde bankalar arasında ciddi farklar oluşmuş durumda. 12 ay vadede toplam geri ödeme bazı bankalarda 137 bin TL civarındayken, 36 ay vadede bu rakam 180 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Bu da faiz yükünün vadeye göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.
1 YIL VADELİ KREDİLER
28 Temmuz 2025 itibarıyla, 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar şöyle sıralanıyor:
-ON Dijital: %3,39
-QNB: %3,59
-Alternatif Bank: %3,59
-TEB: %3,65
-Getir Finans: %3,75
En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %3,39
-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL
-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL
Bu hafta başında iki yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ise şöyle:
-ON Dijital: %2,99
-QNB: %3,29
-Alternatif Bank: %3,39
-ING: %3,49
-TEB: %3,65
En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 24 ay
-Kredi Oranı: %2,99
-Kredi Taksiti: 6 bin 483 TL
-Toplam geri ödeme: 156 bin 168 TL
Üç yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde de en düşük oranlar şöyle:
-ING: %2,99
-QNB: %2,99
-Alternatif Bank: %3,09
-Denizbank: %3,39
-ON Dijital: %3,39
En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 36 ay
-Kredi Oranı: %2,99
-Kredi Taksiti: 5 bin 206 TL
-Toplam geri ödeme: 184 bin 924 TL