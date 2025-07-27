Burçların En Büyük İlişki Sorunları

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İlişkilerde herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. Astrolojiye göre ise her burcun, aşk hayatında tekrarlayan bazı davranış kalıpları dikkat çeker. Peki hangi burç, neyi yanlış yapıyor? İşte burçlara göre ilişkilerde en sık yaşanan sorunlar…

Koç: Sabırsızlık ve Baskınlık

Koç burcu ilişkilerde tutkuyu sever ama sabırsızlığı yüzünden derinleşmeden kopmalar yaşanabilir. Acele kararlar, karşı tarafı bunaltabilir. Ayrıca liderlik isteği, dengeyi bozabilir ve ilişkide güç savaşlarına yol açabilir.

Boğa: İnatçılık ve Kıskançlık

Boğalar sadıktır ama aşırı sahiplenici olabilirler. Güven duygusu gelişene kadar şüpheci davranabilirler. Değişime dirençli olmaları, ilişkide yeniliklere kapalı kalmalarına neden olur.

İkizler: Duygusal Kararsızlık

İkizler enerjiktir ama çift karakterli halleri partnerlerini yorabilir. Bir gün çok ilgiliyken, ertesi gün uzaklaşabilir. Duygularını net ifade etmemeleri güven problemi yaratabilir.

Yengeç: Aşırı Hassasiyet ve Bağlanma

Yengeçler duygusaldır ama fazla alıngan olabilirler. En ufak soğuklukta kabuklarına çekilirler. Aşırı bağlanma ise partnerde baskı hissi yaratabilir.

Aslan: Ego ve İlgi İhtiyacı

Aslanlar sevdiklerinde cömerttir ama sürekli ilgi beklerler. Takdir edilmediklerinde kırılır, ilişkide hep ön planda olmak isteyebilirler. Eleştiriye tahammülsüzlük de çatışmalara yol açabilir.

Başak: Eleştirellik ve Aşırı Kontrolcülük

Başaklar detaycıdır ama bu özellik ilişkide sürekli eleştiriye dönüşebilir. Her şeyi kontrol etme isteği partneri yetersiz hissettirebilir. Duygularını doğrudan ifade etmekte de zorlanırlar.

Terazi: Kararsızlık ve Yüzleşmeden Kaçma

Teraziler uyum arar ama karar verememek ilişkide netlik sorunları yaratır. Sorunları konuşmak yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirler. Bu da zamanla biriken problemler doğurur.

Akrep: Kıskançlık ve Güvensizlik

Akrepler tutkulu ve yoğun aşklar yaşar ama sevdiklerini aşırı sahiplenebilirler. Geçmişte yaşadıkları güven sorunları, yeni ilişkilerine yansıyabilir. Kontrolcü tutumları partnerlerini bunaltabilir.

Yay: Bağlanma Korkusu ve Dürtüsellik

Yaylar özgürlüğüne düşkündür, fazla ciddi ilişkilerden kaçınabilirler. Ani kararlar alabilir, plansız davranabilirler. Partneri, duygusal olarak kendisini güvende hissetmeyebilir.

Oğlak: Duygusuz Görünmek ve Aşırı Ciddiyet

Oğlaklar sorumluluk sahibidir ama fazla ciddi olmaları eğlenceyi kısıtlayabilir. Duygularını göstermemeleri partneri soğuklukla suçlamasına neden olabilir. İlişkiyi yönetmek isterken sertleşebilirler.

Kova: Uzaklık ve Soğukkanlılık

Kovalar zekidir ama duygusal yakınlıkta mesafe koyabilirler. Fazla bireysel yaşam isteği, ilişkiyi ikincil plana atmalarına yol açar. Duygusal derinlik arayan biri için zorlayıcı olabilirler.

Balık: Hayalcilik ve Kaçış Eğilimi

Balıklar romantiktir ama gerçeklerden uzaklaşabilirler. Gerçekçi olmayan beklentiler ilişkiyi zorlayabilir. Sorunlar karşısında yüzleşmek yerine uzaklaşmayı tercih edebilirler.