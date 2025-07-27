Burçların En Büyük İlişki Sorunları

Her burç, farklı şekillerde sevmeyi öğrenir. İlişkilerde farkındalık arttıkça, bu zayıf yanları dönüştürmek de mümkün hale gelir. Yıldızlar sizi tanımlar ama yönlendirmek sizin elinizde…

Son Güncelleme:
Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlişkilerde herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. Astrolojiye göre ise her burcun, aşk hayatında tekrarlayan bazı davranış kalıpları dikkat çeker. Peki hangi burç, neyi yanlış yapıyor? İşte burçlara göre ilişkilerde en sık yaşanan sorunlar…

Koç: Sabırsızlık ve Baskınlık

Koç burcu ilişkilerde tutkuyu sever ama sabırsızlığı yüzünden derinleşmeden kopmalar yaşanabilir. Acele kararlar, karşı tarafı bunaltabilir. Ayrıca liderlik isteği, dengeyi bozabilir ve ilişkide güç savaşlarına yol açabilir.

Boğa: İnatçılık ve Kıskançlık

Boğalar sadıktır ama aşırı sahiplenici olabilirler. Güven duygusu gelişene kadar şüpheci davranabilirler. Değişime dirençli olmaları, ilişkide yeniliklere kapalı kalmalarına neden olur.

İkizler: Duygusal Kararsızlık

İkizler enerjiktir ama çift karakterli halleri partnerlerini yorabilir. Bir gün çok ilgiliyken, ertesi gün uzaklaşabilir. Duygularını net ifade etmemeleri güven problemi yaratabilir.

Yengeç: Aşırı Hassasiyet ve Bağlanma

Yengeçler duygusaldır ama fazla alıngan olabilirler. En ufak soğuklukta kabuklarına çekilirler. Aşırı bağlanma ise partnerde baskı hissi yaratabilir.

Aslan: Ego ve İlgi İhtiyacı

Aslanlar sevdiklerinde cömerttir ama sürekli ilgi beklerler. Takdir edilmediklerinde kırılır, ilişkide hep ön planda olmak isteyebilirler. Eleştiriye tahammülsüzlük de çatışmalara yol açabilir.

Başak: Eleştirellik ve Aşırı Kontrolcülük

Başaklar detaycıdır ama bu özellik ilişkide sürekli eleştiriye dönüşebilir. Her şeyi kontrol etme isteği partneri yetersiz hissettirebilir. Duygularını doğrudan ifade etmekte de zorlanırlar.

Terazi: Kararsızlık ve Yüzleşmeden Kaçma

Teraziler uyum arar ama karar verememek ilişkide netlik sorunları yaratır. Sorunları konuşmak yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirler. Bu da zamanla biriken problemler doğurur.

Akrep: Kıskançlık ve Güvensizlik

Akrepler tutkulu ve yoğun aşklar yaşar ama sevdiklerini aşırı sahiplenebilirler. Geçmişte yaşadıkları güven sorunları, yeni ilişkilerine yansıyabilir. Kontrolcü tutumları partnerlerini bunaltabilir.

Yay: Bağlanma Korkusu ve Dürtüsellik

Yaylar özgürlüğüne düşkündür, fazla ciddi ilişkilerden kaçınabilirler. Ani kararlar alabilir, plansız davranabilirler. Partneri, duygusal olarak kendisini güvende hissetmeyebilir.

Oğlak: Duygusuz Görünmek ve Aşırı Ciddiyet

Oğlaklar sorumluluk sahibidir ama fazla ciddi olmaları eğlenceyi kısıtlayabilir. Duygularını göstermemeleri partneri soğuklukla suçlamasına neden olabilir. İlişkiyi yönetmek isterken sertleşebilirler.

Kova: Uzaklık ve Soğukkanlılık

Kovalar zekidir ama duygusal yakınlıkta mesafe koyabilirler. Fazla bireysel yaşam isteği, ilişkiyi ikincil plana atmalarına yol açar. Duygusal derinlik arayan biri için zorlayıcı olabilirler.

Balık: Hayalcilik ve Kaçış Eğilimi

Balıklar romantiktir ama gerçeklerden uzaklaşabilirler. Gerçekçi olmayan beklentiler ilişkiyi zorlayabilir. Sorunlar karşısında yüzleşmek yerine uzaklaşmayı tercih edebilirler.

Son Güncelleme:

Ece Seçil Şahin Arşivi

Güney Afrika’nın Bilinmeyen Yüzü 26 Temmuz 2025
Burçlara Göre Stresle Başa Çıkma Yöntemleri 20 Temmuz 2025
Ayvalık: Masalsı Bir Tatil Rotası 19 Temmuz 2025
Sırlarınızı Hangi Burçlardan Saklamalısınız? 13 Temmuz 2025
Ege’nin Saklı Cenneti Edremit: Denize, Doğaya ve Lezzete Yolculuk 12 Temmuz 2025
Hangi Burça Ne Yapılır, Ne Yapılmaz? 06 Temmuz 2025
Ece Seçil Şahin Tüm Yazıları
Yazarlar
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Antakya Mutfağını Şehirli Damaklara Tanıtıyor
Neşe Doster
Neşe Doster Bizi Biz Yapan Değerler...
Mete Yolaş
Mete Yolaş Kuraklık Çiftçilerimizi Nasıl Yok Ediyor?
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan ‘Orta Şekerli’ Kura
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç 2026-2029 Yılları Emlak Vergileri Yüzde 1000'den Fazla Artacak
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu! İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu!
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Adli Tıp'tan Murat Çalık Açıklaması! CHP'den Jet Tepki: 'Vicdanınızı Ne Zaman Devreye Sokacaksınız?' Adli Tıp'tan Murat Çalık Açıklaması