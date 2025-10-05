Burçların Uğurlu Taşları: Enerji ve Denge İçin Doğanın Hediyesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astroloji ile doğal taşların ilişkisi eski çağlardan bu yana dikkat çekiyor. Her burcun karakterini dengeleyen, ruhuna iyi gelen ve enerjisini yükselten taşlar bulunuyor. Bu taşlar, yalnızca estetik bir aksesuar olmanın ötesinde, kişinin hayatına huzur, şans ve uyum katıyor.

Koç

Cesur ve enerjik Koç burcu için Ametist ve Yakut öne çıkar. Ametist, Koç’un aceleciliğini yatıştırırken, yakut, motivasyonunu artırır.

Boğa

Toprakla uyumlu Boğalar için Zümrüt ve Pembe Kuvars ideal. Zümrüt sadakati güçlendirirken, pembe kuvars huzur ve sevgi enerjisi sağlar.

İkizler

Hareketli ve meraklı İkizler için Ametist ve Akuamarin uygundur. Zihinsel dengeyi sağlar, iletişim gücünü artırır.

Yengeç

Duygusal Yengeç için Aytaşı ve İnci öne çıkar. İçsel huzuru destekler, sezgileri kuvvetlendirir.

Aslan

Işıltıyı seven Aslan’ın taşları Yakut ve Kehribardır. Özgüveni pekiştirir, pozitif enerji yayar.

Başak

Detaycı Başak için Yeşim Taşı ve Ametist uygundur. Zihni sakinleştirir, odaklanmayı artırır.

Terazi

Estetik düşkünü Terazi’nin taşları Lapis Lazuli ve Pembe Kuvars. Dengeyi sağlar, ilişkilerde uyumu destekler.

Akrep

Tutkulu Akrep için Obsidyen ve Garnet (Lal taşı) güçlü taşlardır. Koruyuculuk sağlar, içsel gücü ortaya çıkarır.

Yay

Macera ruhlu Yay için Topaz ve Turkuaz uygundur. Pozitif enerji verir, şans getirir.

Oğlak

Disiplinli Oğlak için Oniks ve Garnet öne çıkar. Kararlılığı artırır, kötü enerjilerden korur.

Kova

Özgür ruhlu Kova’nın taşları Akuamarin ve Ametisttir. Yaratıcılığı destekler, içsel huzuru besler.

Balık

Hayalperest Balık için Ametist ve Aytaşı uygundur. Sezgileri kuvvetlendirir, duygusal denge sağlar.