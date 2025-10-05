Burçların Uğurlu Taşları: Enerji ve Denge İçin Doğanın Hediyesi

Doğal taşlar yüzyıllardır koruyucu, şifa verici ve enerji dengeleyici özellikleriyle biliniyor. Astrolojide ise her burcun kendisine özgü bir “uğurlu taşı” var. İşte burçlara göre uğurlu taşlar ve anlamları...

Son Güncelleme:
Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astroloji ile doğal taşların ilişkisi eski çağlardan bu yana dikkat çekiyor. Her burcun karakterini dengeleyen, ruhuna iyi gelen ve enerjisini yükselten taşlar bulunuyor. Bu taşlar, yalnızca estetik bir aksesuar olmanın ötesinde, kişinin hayatına huzur, şans ve uyum katıyor.

Koç
Cesur ve enerjik Koç burcu için Ametist ve Yakut öne çıkar. Ametist, Koç’un aceleciliğini yatıştırırken, yakut, motivasyonunu artırır.

Boğa
Toprakla uyumlu Boğalar için Zümrüt ve Pembe Kuvars ideal. Zümrüt sadakati güçlendirirken, pembe kuvars huzur ve sevgi enerjisi sağlar.

İkizler
Hareketli ve meraklı İkizler için Ametist ve Akuamarin uygundur. Zihinsel dengeyi sağlar, iletişim gücünü artırır.

Yengeç
Duygusal Yengeç için Aytaşı ve İnci öne çıkar. İçsel huzuru destekler, sezgileri kuvvetlendirir.

Aslan
Işıltıyı seven Aslan’ın taşları Yakut ve Kehribardır. Özgüveni pekiştirir, pozitif enerji yayar.

Başak
Detaycı Başak için Yeşim Taşı ve Ametist uygundur. Zihni sakinleştirir, odaklanmayı artırır.

Terazi
Estetik düşkünü Terazi’nin taşları Lapis Lazuli ve Pembe Kuvars. Dengeyi sağlar, ilişkilerde uyumu destekler.

Akrep
Tutkulu Akrep için Obsidyen ve Garnet (Lal taşı) güçlü taşlardır. Koruyuculuk sağlar, içsel gücü ortaya çıkarır.

Yay
Macera ruhlu Yay için Topaz ve Turkuaz uygundur. Pozitif enerji verir, şans getirir.

Oğlak
Disiplinli Oğlak için Oniks ve Garnet öne çıkar. Kararlılığı artırır, kötü enerjilerden korur.

Kova
Özgür ruhlu Kova’nın taşları Akuamarin ve Ametisttir. Yaratıcılığı destekler, içsel huzuru besler.

Balık
Hayalperest Balık için Ametist ve Aytaşı uygundur. Sezgileri kuvvetlendirir, duygusal denge sağlar.

Etiketler
Burç Astroloji
Son Güncelleme:

Ece Seçil Şahin Arşivi

Kafkasların Renkli Yüzü Gürcistan 04 Ekim 2025
Hangi Burç, Hangi İşle Mutlu Olur? 28 Eylül 2025
Sava ve Tuna'nın Kesiştiği Şehir... Belgrad 27 Eylül 2025
Hangi Burcu, Ne Eğlendirir? 21 Eylül 2025
Eylül Ayı Rotaları... Kaş’ın Huzurlu Suları 20 Eylül 2025
Ay Burcumuz Duygularımızı Nasıl Etkiliyor? 14 Eylül 2025
Ece Seçil Şahin Tüm Yazıları
Yazarlar
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Basketbol Sahasından Mutfak Tezgahına: Hamurun Karakteri, Alevin Ritmi...
Hatice Turhan
Hatice Turhan 80 Yıllık İmaj Çalışması Yerle Bir Oldu
Neşe Doster
Neşe Doster 'Irmağı Takip Eden Denizi Bulurmuş'
Mete Yolaş
Mete Yolaş Kentlerde Gıda Sistemi Nasıl Dönüşür?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Bu Gıdalar Erkek Sağlığına Sessiz Tehdit! Bedeli Düşündüğünüzden Ağır...
ÇOK OKUNANLAR
Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan Anlattı Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı?
Asker Eğlencesinde Silahlı Kavga! 6 Yaralı Asker Eğlencesinde Silahlı Kavga! 6 Yaralı
Liverpool Kabustan Uyanamıyor! Liderlik de Gitti Liverpool Kabustan Uyanamıyor! Liderlik Gitti
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi