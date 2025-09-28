Yıldızlar ve Kariyer… Hangi Burç, Hangi İşi Yaparsa Mutlu Olur?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astroloji, yalnızca kişisel ilişkilerimizi ya da günlük ruh halimizi değil, kariyer tercihlerini de etkileyebilir. Elbette her burç her işi yapabilir. Ancak burçların özellikleri meslek seçiminde ilham verici bir pusula olabilir. Karakter özellikleri düşünüldüğünde bazı meslekler burçların doğasına daha yakın durur. Gelin burçların mesleki eğilimlerine birlikte göz atalım…

Koç

Enerjik, rekabetçi ve lider ruhludur. Sporculuk, askerlik, girişimcilik, yöneticilik gibi cesaret isteyen mesleklerde başarılı olabilir.

Boğa

Sabırlı, pratik ve güvene önem veren yapısıyla finans, bankacılık, tarım, mimarlık ve lezzete düşkünlüğü dolayısıyla gastronomi gibi alanlarda öne çıkar.

İkizler

İletişim yeteneği yüksek, hızlı düşünen ve meraklıdır. Gazetecilik, yazarlık, reklamcılık, eğitim, sosyal medya ve turizm onlar için uygun mesleklerdir.

Yengeç

Şefkatli ve koruyucu doğalarıyla sağlık sektörü, öğretmenlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve aşçılık gibi mesleklerde başarı yakalayabilirler.

Aslan

Sahneye ve öne çıkmaya yatkındırlar. Oyunculuk, sanat, liderlik, yöneticilik, organizasyon ve moda gibi alanlarda ışıklarını gösterebilirler.

Başak

Titiz ve analitik yapısıyla detay isteyen işlerde parıldar. Sağlık, mühendislik, muhasebe, editörlük, analistlik gibi alanlarda kendilerini kanıtlarlar.

Terazi

Estetik anlayışı güçlüdür, diplomasiye yatkındır. Hukuk, tasarım, mimarlık, insan kaynakları, sanat ve danışmanlık gibi meslekler Terazilere uygundur.

Akrep

Derinlikli düşünür, araştırmacı ruhludur. Psikoloji, araştırma, dedektiflik, finans, cerrahlık ve strateji gerektiren mesleklerde başarılı olabilir.

Yay

Özgürlüğüne düşkün, maceraperesttir. Turizm, akademisyenlik, seyahat yazarlığı, uluslararası ilişkiler ve spor alanları onlara hitap eder.

Oğlak

Disiplinli, planlı ve çalışkandır. Hukuk, mühendislik, devlet kademeleri, yöneticilik, inşaat ve finans gibi uzun vadeli kariyerlerde öne çıkarlar.

Kova

Yenilikçi, sıra dışı ve teknolojiye meraklıdır. Bilim, teknoloji, yazılım, mühendislik, sosyal girişimcilik ve insani yardım alanları Kovalar için uygundur.

Balık

Hayal gücü yüksek, empatik ve sanata yatkındır. Müzik, resim, edebiyat, psikoloji, terapi, denizcilik ve yardım kuruluşlarında mutlu olabilirler.