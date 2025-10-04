Kafkasların Renkli Yüzü Gürcistan

Tarihi dokusu, doğa manzaraları, mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Gürcistan, vizesiz seyahat kolaylığıyla keşif için cazip bir rota. İşte Gürcistan’da öne çıkan duraklar…

Son Güncelleme:
Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

Türkiye’ye komşu olan Gürcistan, son yıllarda hem yakınlığı hem de kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan bir seyahat rotası haline geldi. Karadeniz kıyısındaki Batum’dan başkent Tiflis’e, dağ köylerinden üzüm bağlarına uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Ülkede hem Avrupa etkilerini hem de eski Sovyet döneminden kalma izleri görmek mümkün.

Türkiye sınırına en yakın şehir Batum, özellikle sahil şeridiyle dikkat çekiyor. Şehirde Avrupa Meydanı ve Piazza Meydanı mimarisiyle öne çıkarken, sahil parkında yürüyüş yapmak ayrı bir keyif. Ali ve Nino heykeli ise Batum’un sembolleri arasında. Tiflis ise dar sokakları, renkli evleri ve tarihi hamamlarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. Narikala Kalesi’nden şehrin panoramik manzarasını izlemek harika bir aktivite.

Kafkasların Renkli Yüzü Gürcistan - Resim : 1
Gergeti Trinity Kilisesi

Doğaseverler için Kazbegi bölgesi de mutlaka görülmeli. 2170 metre yükseklikteki Gergeti Trinity Kilisesi, arkasında yükselen Kazbek Dağı manzarasıyla kartpostallık bir görüntü sunuyor.

Gürcistan gezisinin en keyifli yanlarından biri mutfağı. Peynirli pideye benzeyen “haçapuri”, etli mantı “hinkali”, cevizli patlıcan “badrijani” mutlaka denenmeli. Yanında ise üzüm bağlarının ürünü yerel şaraplar sofraların vazgeçilmezi.

Vizesiz seyahat edebileceğiniz bu misafirperver ülkeden, çok güzel anılarla döneceğinize eminim.

