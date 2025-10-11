Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim?

Yaz tatili kadar kış tatili de ayrı bir keyif. Serin havalarda hem doğanın dinginliğini yaşamak hem de kültürel gezilerle farklı deneyimler edinmek isteyenler için yurt içi ve yurt dışından öne çıkan rotalar…

Ece Seçil Şahin

Kış aylarının gelişi, tatil seçeneklerini ortadan kaldırmak yerine aslında yepyeni bir pencere açıyor. Serin havalarda kalabalıklardan uzaklaşmak, sıcak içeceklerle keyif yapmak, hatta karın tadını çıkararak doğa ile iç içe olmak mümkün. İşte kış aylarında gidilebilecek bazı tatil önerileri:

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 1

1. Kapadokya (Nevşehir)

Peri bacalarının karla kaplandığı Kapadokya, adeta bir masal diyarına dönüşür. Balon turları kış aylarında daha sakin olurken, kaya otellerde şömine başında geçirilen bir akşam unutulmazdır.

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 2

2. Uludağ (Bursa)

Kayak tutkunlarının ilk adresi. Gündüz kar sporları, akşam ise sıcak şarap ve şömine keyfi ile Uludağ, kış aylarının en popüler duraklarından biri.

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 3

3. Abant ve Yedigöller (Bolu)

Doğa severler için ideal. Sessizliği, göl manzaraları ve yürüyüş rotalarıyla kışın huzurlu bir kaçış noktasıdır.

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 4

4. Erzurum – Palandöken

Türkiye’nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken, profesyonel kış sporcuları için de cazip bir merkezdir. Ayrıca yöresel lezzetlerle tatil daha keyifli bir hale getirilebilir. Erzurum’a gidenlerin yemeden dönmemesi gereken lezzet ise şüphesiz ki cağ kebabıdır.

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 5

5. Avrupa Rotaları: Prag & Viyana

Eğer yurt dışı düşünülüyorsa, Orta Avrupa şehirleri tam bir kış klasiği. Prag’ın gotik mimarisi kar altında ayrı bir görsellik sunarken, Viyana’da sıcak şarap eşliğinde Noel pazarlarını gezmek benzersiz bir deneyimdir.

Serin Rotalar: Kışın Nereye Gidelim? - Resim : 6

6. Karadeniz Yaylaları (Rize – Trabzon)

Kışın sessizliğe bürünen yaylalar, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Hem yöresel mutfağın sıcak çorbaları hem de soba başındaki sohbetler kış tatilini mükemmel kılar.

