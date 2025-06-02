Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı
URAP verilerine göre 2024-2025 döneminde Türkiye'nin en iyi ve en başarılı 10 özel üniversitesi belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan akademik performansı en yüksek vakıf üniversitesi diğer okulların hepsini solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tercih dönemi yaklaşırken, kaliteli eğitim sunan vakıf üniversiteleri yeniden gündemde. Akademik başarı kriterlerine göre hazırlanan URAP (University Ranking by Academic Performance) verileri, Türkiye'nin en başarılı ve en iyi özel üniversitelerini sıraladı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren URAP, üniversiteleri akademik üretkenlik, yayın kalitesi ve atıf sayıları gibi objektif kriterlerle değerlendiriyor. 2024-2025 verilerine göre, Türkiye’de akademik performansıyla öne çıkan en iyi 10 özel üniversitesi şu şekilde sıralandı:
10. Acıbadem Üniversitesi
Sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla öne çıkan Acıbadem Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimlerinin yanı sıra mühendislik ve fen-edebiyat fakülteleriyle de öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.
9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara merkezli üniversite, öğrencilerine daha mezun olmadan iş dünyasında deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Zorunlu staj ve uygulamalı eğitim programlarıyla dikkat çekiyor.
8. Atılım Üniversitesi
1996 yılında Ankara’da kurulan Atılım Üniversitesi, bünyesindeki 7 fakülte ve 3 enstitü ile birçok farklı alanda eğitim sunuyor. Akademik kadrosuyla da dikkat çeken üniversite, mühendislikten hukuka geniş bir yelpazeye sahip.
7. İstanbul Rumeli Üniversitesi
2015 yılında Balcı Vakfı tarafından kurulan İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul’daki genç vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor ve gelişmekte olan akademik yapısıyla öne çıkıyor.
6. Başkent Üniversitesi
1994 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Başkent Üniversitesi, sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında güçlü bir eğitim sunuyor.
5. Çankaya Üniversitesi
Ankara’da 1997 yılında faaliyete geçen Çankaya Üniversitesi, 10 binden fazla öğrencisi ve geniş akademik kadrosu ile öne çıkan bir diğer köklü özel üniversite olarak listede yer alıyor.
4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2010 yılından bu yana özellikle sağlık alanında eğitim veren Bezmialem, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleriyle dikkat çekiyor. Araştırma enstitüleriyle de akademik gelişime katkı sağlıyor.
3. Sabancı Üniversitesi
Liberal eğitim modeliyle tanınan Sabancı Üniversitesi, araştırma odaklı yapısı ve çok disiplinli eğitim anlayışıyla Türkiye’nin en saygın özel üniversitelerinden biri olarak üçüncü sırada yer alıyor.
2. Bilkent Üniversitesi
Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent, 1984 yılından bu yana hizmet veriyor. Hem sayısal hem de sosyal bilimlerdeki başarısı, onu uzun yıllardır zirvede tutan en önemli etkenlerden biri.
1. Koç Üniversitesi
Listenin zirvesinde yer alan Koç Üniversitesi, İstanbul’da yer alan ve hem sosyal hem sayısal bilimlerde üst düzey eğitim sunan bir vakıf üniversitesi. Araştırma kapasitesi, burs olanakları ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin en prestijli özel üniversitesi olarak öne çıkıyor.