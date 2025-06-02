Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı

2. Bilkent Üniversitesi

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent, 1984 yılından bu yana hizmet veriyor. Hem sayısal hem de sosyal bilimlerdeki başarısı, onu uzun yıllardır zirvede tutan en önemli etkenlerden biri.

1. Koç Üniversitesi

Listenin zirvesinde yer alan Koç Üniversitesi, İstanbul’da yer alan ve hem sosyal hem sayısal bilimlerde üst düzey eğitim sunan bir vakıf üniversitesi. Araştırma kapasitesi, burs olanakları ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin en prestijli özel üniversitesi olarak öne çıkıyor.