Süper Lig'de Transfer Hareketliliği, Resmen Duyurdular

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den Efe Doğan'ı 4.5 yıllığına kadrosuna transfer ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de Transfer Hareketliliği, Resmen Duyurdular

Ara transfer döneminde hareketlilik sürerken, Çaykur Riespor, Bucaspor 1928'den Efe Doğan'ı 4.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'in kalecilerinden Efe Doğan ile 4.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Bucaspor 1928’den kaleci Efe Doğan ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladı. İzmir ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen genç kaleci, kendisini 4.5 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Efe Doğan’a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çaykur Rizespor transfer
Son Güncelleme:
TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek Kararı TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek Kararı
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Süper Lig'de Transfer Fırtınası! KAP'a Bildirdi, Maliyeti Belli Oldu Süper Lig'de Yeni Transfer
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti