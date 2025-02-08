EuroLeague'de Haftanın En Değerli Oyuncusu Belli Oldu

THY Euroleague'in 26. haftasında en değerli oyuncu belli oldu. Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn 37 verimlilik puanıyla MVP seçilmiş oldu.

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EuroLeague'de Haftanın En Değerli Oyuncusu Belli Oldu

THY Euroleague'de 26. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Yunan ekibi Panathinaikos'un ABD'li basketbolcusu Kendrick Nunn oldu.

EuroLeague'de Haftanın En Değerli Oyuncusu Belli Oldu - Resim : 1

THY Euroleague'de 26. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan takımı Panathinaikos'un, evinde A. Efes'i 104-89 skorla mağlup ettiği müsabakada önemli performans sergileyen ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Nunn, karşılaşmada 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve 37 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon play-off turu 5. maçlarının da MVP'si seçilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
EuroLeague Panathinaikos Anadolu Efes
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