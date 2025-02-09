Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan maçta 13 metrelik yükseklikten düşen 16 yaşındaki bir Kocaelispor taraftarı ağır yaralandı. Acil Sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Öztay’ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada üzücü bir olay yaşandı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka sırasında, Kocaelispor taraftarı 16 yaşındaki Efe Kartal Öztay, dengesini kaybederek kale arkasındak 12-13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı - Resim : 1

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan genç taraftar, hızla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Öztay’ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı - Resim : 2

KOCAELİSPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.

Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı - Resim : 3

SPOR CAMİASI AKIN ETTİ

2019 yılında Sarımeşespor'da futbola başlayıp ardından Nusretiyespor alt yapısında forma giymeye başlayan genç orta saha oyuncusunun Kocaelispor'un maçlarını kaçırmadığı ortaya çıktı. Galibiyet sevincinin yerini hüzne bırakan talihsiz olayın duyulmasının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüp yöneticileri, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Nusretiyespor Kulübü yöneticileri, sporcunun antrenörleri de hastaneye akın etti. Genç sporcuyla ilgili Kocaelispor kulübü de paylaşımda bulundu, "Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var, ayağa kalk" ifadelerin yer verdi.


Kaynak: AA-İHA

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