Bayram İkramiyesini Asgari Ücret Üzerinden Hesapladı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Tek Tek Anlattı: '27.630 TL' Detayı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli maaşları zammı sonrası umduğunu bulamayan 16 milyon vatandaş için kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. 2024 yılında yüzde 50 zamla 3000 TL olan emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

BAKAN IŞIKHAN’DAN ZAM SİNYALİ

Çalışma Bakanı Işıkhan dün emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili soru üzerine, bunu konuşmak için biraz erken olduğunu, şu an konunun gündemlerinde bulunmadığını ancak yakın zamanda gündeme alacaklarını söyledi. Işıkhan, 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakamın verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine de, “Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" dedi.

ÖZGÜR ERDURSUN’DAN İKRAMİYEDE DİKKAT ÇEKEN HESAP

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise ikramiyeler için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hesaplamada bulundu. “2018'de emeklilere iki bayramda verilmek üzere bayram ikramiyesi verilmesi yasalaştı. 2018'de 1.603 TL olan Asgari Ücretin yüzde 62,5'i tutarında 1.000 TL bayram ikramiyesi uygulaması başladı” ifadelerini kullandı.

İkramiyelerin yıllar içinde enflasyona yenildiğini vurgulayan uzman isim, “Asgari ücret 1.1.2025'te net 22.104 TL oldu. Asgari ücrete göre bu yıl bayram ikramiyesi tutarının 2018 değeri olan yüzde 62,5'e göre 13.815 TL olması gerekiyor. İki bayramda emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyesinin 27.630 TL olması gerekiyor. Bayram İkramiyesi 2024'de asgari ücret olan 17.002TL'nin yüzde 17,65'i olan 3.000TL olmuştu. Çalışma Bakanı Bayram İkramiyesi konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi. Umarım 4.000 TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar...” şeklinde değerlendirmede bulundu.

✔️2018'de emeklilere iki bayramda verilmek üzere Bayram İkramiyesi verilmesi yasalaştı.

✔️2018'de 1.603TL olan Asgari Ücretin %62.5'i tutarında 1.000TL Bayram İkramiyesi uygulaması başladı.

✔️Bayram İkramiyesi de yıllar içinde değerini kaybetti.

✔️Asgari Ücret 1.1.2025'de net… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) February 12, 2025

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek.

Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

Kaynak: Haber Merkezi