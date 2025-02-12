Türk Mobilya Şirketi Pramo Mobilya için 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı Verildi

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla daha önce 2 aylık geçici mühlet kararı vermişti. Mahkeme son değerlendirmesinde Pramo Mobilya için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 26074 numarayla kayıtlı olan Pramo Mobilya Anonim Şirketi hakkında, 10 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi. Bu karar, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 289. maddesi gereğince alındı. Şirketin konkordato komiseri olarak görev yapan mali müşavir Tuncer Karaman’ın görevinin devam edeceği de mahkeme tarafından kararlaştırıldı.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, İİK’nın 288. maddesi uyarınca alacaklıların kesin mühlet kararına itiraz edebileceğini duyurdu. Alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak, konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle birlikte sunabilecek ve konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, Pramo Mobilya’nın konkordato davasının duruşmasını 29 Ocak 2026 tarihinde saat 14:00’e erteledi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve şirketin mali durumunun nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde netleşecek.