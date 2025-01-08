Meclis'te 'Emekli Maaşı' Tartışması: AKP'li Vekiller 'Ayıp Oluyor' Dedi, Tansiyon Yükseldi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretliye ve emekliye yapılan zamla ilgili konuştu.

'EMEKLİNİN SESİNİ DUYMAYA MECALİNİZ YOK'

“Asgari ücretlinin veya emeklinin ekonomik durumunun konuşulduğu bir oturumda iktidar partisi sıralarının daha dolu olmasını, hiç olmazsa vatandaştan buraya yansıyan şikâyetlerin, sitemlerin daha kulağı açık bir şekilde dinlenmesini beklerdik" diyen Ekmen, "Uzunca bir süredir ekonomi politikalarını sadece finans ve makro politikaları düzenlemek olduğunu var sayıyorsunuz. Dünya Bankası ya da IMF Türkiye'ye bir program dayatacak olsa asgari ücretliye, emekliye, en alt gelir grubuna daha merhametli ve şefkatli yaklaşırdı. Hem rakamsal olarak hem de oransal olarak cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz bütçesine karar verilmişken emeklinin ve asgari ücretlinin değil taleplerinin karşılanması, seslerinin bile duyulmasına mecaliniz yok” ifadelerini kullandı.

'EMEKLİNİN SOFRASINA EN SON NE ZAMAN OTURDUNUZ?'

AKP milletvekillerine "Emeklinin sofrasına en son ne oturdunuz?" diye soran Ekmen, şöyle devam etti:

“Bir asgari ücretlinin aldığı maaşla nasıl geçindiğini, çoluğunun çocuğunun en temel gıda ihtiyacını, minimum giysi ihtiyacını, okula gidiyorsa servis ücretini, işe gidiyorsa yine dolmuş-otobüs ücretini nasıl karşıladığını en son ne zaman dinlediniz bilmiyorum ama emeklinin de asgari ücretlinin de derdini size anlatacak kadar dahi bir mecali kalmamış durumda. Bütçeyi faize, faizciye, tefeciye, o çok sevdiğiniz ifadeyle Londra tefecilerine göre düzenleyip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yok saydınız. Bu bütçede ve daha dün açıklanan emekliye zam oranları ile bu yıl bir kez daha emekli için yokluk, sefalet ve açlık yılı olarak kayda geçecektir.”

'KULAKLARINIZI TIKAMAYIN'

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün’ün “Emeklinin sabretmeye niyeti olsa da böyle bir şey söz konusu değil ama bu kadar vakti ve ömrü de yok. Emekli herhâlde ancak öldükten sonra zammı görecek” ifadelerini hatırlatan Ekmen, emeklinin artık sağlıklı bir yaşamın gereği olan beslenmeyi dahi karşılayamadığını söyledi.

Bunun üzerine AKP sıralarında “ayıp oluyor” sözleri yükseldi. AKP'li milletvekillerine yanıt veren Ekmen, “Evet, ayıp oluyor ama bu ayıp benim sözlerimde değil. Bu ayıp emekliliğe yapılan ayıp, bu ayıp asgari ücretliye yapılan ayıp. Bizim bugün emekli için, asgari ücretli için eğer gözlerinin içine bakarak konuşacak, eğer sofralarına konuk olarak çorbalarını paylaşacak bir mecaliniz varsa buyurunuz, emekliyle, asgari ücretliyle buluşunuz, değilse burada söylenenlere kulaklarınızı tıkamayınız diyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi