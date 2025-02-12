Hâkimler ve Savcı Atama Kararları Resmi Gazete'de

12 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Adli yargı hakim, savcı ve cumhuriyet savcılarının 2802 saylı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06.02.2025 tarihli ve 222 sayılı atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımlanan atama kararnamesi ile atanan 268 hakim ve savcının yeni görev yeri netleşti. Söz konusu kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Danıştay Savcılığı görevine getirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi