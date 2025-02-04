Resmi Gazete'de Yayımlandı: Basın İlan Kurumu'na Yeni Atamalar
Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.
Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.
Kaynak: AA