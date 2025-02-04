Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu

En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya çıkaran düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

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Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre; Devlet Denetleme Kurulu kamuya yararlı denklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRAYA YÜKSELDİ

Mecliste kabul edilen teklif ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret desteği ise 700 TL'den bin TL'ye yükseltildi. Emekli aylığına yapılan zam oranı ocak ayı içerisinde geçerli olacak. Böylelikle ocak ayı farkı, bu ay emeklilerin hesabına yatırılacak.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) mülga Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ'ın) taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek. EÜAŞ mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımlarına ilişkin ikili anlaşmalar yapacak ve yürütecek. EÜAŞ görevli tedarik şirketlerine tarife düzenlemesine tabi olan tüketici için toptan satış tarifesi üzerinden elektrik enerjisi satımı gerçekleştirecek.

ŞİRKETLERE KAYYIM ATAMASI

Şirketlere veya mal varlıklarına Terör Finansmanının Önlenmesine İlişkin suçlardan dolayı Tasarrufu Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 5 yıl süreyle kayyım atayabilecek. Kayyımın atanması durumunda şirketlerin genel kurul yetkileri, 'Türk Ticaret Kanunu'na tabii olmaksızın TMSF tarafından kullanılabilecek. Şirketler ve mal varlıkları TMSF'nin gözetiminde ve atayacağı kayyım ile yöneticiler tarafından ticari kurallara uygun olarak yönetilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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