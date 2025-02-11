Özgür Özel'den Ahmet Türk'e Geçmiş Olsun Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP lideri Özel'e, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik ederken görüşmede DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de yer aldı.

'Geçmiş olsun' ziyaretine ilişkin CHP'den yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti."

Kaynak: Haber Merkezi