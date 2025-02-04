Üç Kişilik Kadrosu Var... Bakanlığa Bağlı Şirketin Personel Harcaması Dudak Uçuklattı

Sayıştay raporuna göre, Türk Katılım Reasürans’ta yalnızca üç personel bulunmasına rağmen bir yıllık maaş harcaması 17.3 milyon TL’ye ulaştı. CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şirketin personel giderlerinin yüzde 217 arttığını belirterek harcamaların şeffaf olmadığını vurguladı.

Üç Kişilik Kadrosu Var... Bakanlığa Bağlı Şirketin Personel Harcaması Dudak Uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ortaya çıkan veriler tartışma yarattı. Yalnızca üç kadrolu personeli bulunan şirkette bir yıllık personel gideri 17.3 milyon TL’ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şirketin 2022’de 2.3 milyon TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin 2023’te 8.8 milyon TL’ye çıktığını belirterek, personel harcamalarındaki aşırı artışın kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti. Sayıştay raporunda, şirketin hizmet sözleşmesi gereği personel giderlerinin üçer aylık dönemlerle hesaplandığı belirtilse de, hangi hizmetlerin ne kadar maliyet oluşturduğu ve kaç çalışanın bundan yararlandığı gibi detayların raporda yer almadığını vurguladı.

Kaynak: Sözcü

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