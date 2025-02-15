Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın Genel Kurul'da yaptığı iktidarı eleştiren açıklamaları dikkat çekmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUZ'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan son gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Orhan Turan “Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz. Bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız” dedi.

'YANLIŞLARIN ÖNÜNÜ KAPATACAĞIZ' MESAJI

Üyelerinin TÜSİAD’a yönelik yapılan eleştiriler nedeniyle üzüldüğünü vurgulayan Orhan Turan yanlış anlamaların önünü yapacakları açıklama ile kapatacaklarının mesajını verdi.

ÖMER ARİF ARAS NE SÖYLEMİŞTİ?

13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, konuşmasında Bolu Kartaltepe’deki yangın faciasına, İliç’teki madende yaşanan toprak kaymasına, ihraç edilen teğmenlere yer vermişti.

'DEVLETİN BÜTÇE DİSİPLİNİNE UYMASI GEREK'

Aras “Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor. Politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan suçluların serbest kaldığını vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında teğmenlere ilişkin “Suç vardır yoktur diyemeyiz” diye belirterek olayların toplumda endişe yarattığını söylemişti.

Kaynak: Sözcü