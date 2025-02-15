Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmasının ardından, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan sessizliğini bozdu. Turan, suçlamaları reddederek bugün yada yarın açıklama yapacaklarını belirtti.

Son Güncelleme:
Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras’ın Genel Kurul'da yaptığı iktidarı eleştiren açıklamaları dikkat çekmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım - Resim : 1

'SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUZ'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan son gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu. Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Orhan Turan “Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz. Bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız” dedi.

Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım - Resim : 2

'YANLIŞLARIN ÖNÜNÜ KAPATACAĞIZ' MESAJI

Üyelerinin TÜSİAD’a yönelik yapılan eleştiriler nedeniyle üzüldüğünü vurgulayan Orhan Turan yanlış anlamaların önünü yapacakları açıklama ile kapatacaklarının mesajını verdi.

ÖMER ARİF ARAS NE SÖYLEMİŞTİ?

13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, konuşmasında Bolu Kartaltepe’deki yangın faciasına, İliç’teki madende yaşanan toprak kaymasına, ihraç edilen teğmenlere yer vermişti.

Gözler Onlardaydı, TÜSİAD'dan Soruşturma Sonrası Yeni Adım - Resim : 3

'DEVLETİN BÜTÇE DİSİPLİNİNE UYMASI GEREK'

Aras “Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor. Politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan suçluların serbest kaldığını vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında teğmenlere ilişkin “Suç vardır yoktur diyemeyiz” diye belirterek olayların toplumda endişe yarattığını söylemişti.

Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a Tepki: 'Ayar Verdiği Günler Geçti'Bakan Kacır'dan TÜSİAD'a Tepki: 'Ayar Verdiği Günler Geçti'Ekonomi

Özgür Özel'den Soruşturmaya İlk Tepki: 'TÜSİAD Nerede Haksız?'Özgür Özel'den Soruşturmaya İlk Tepki: 'TÜSİAD Nerede Haksız?'Siyaset

TÜSİAD YİK Başkanı Hakkında SoruşturmaTÜSİAD YİK Başkanı Hakkında SoruşturmaGüncel

Mansur Yavaş'tan TÜSİAD Açıklaması, 'Saygıyla Karşılanmalıdır'Mansur Yavaş'tan TÜSİAD Açıklaması, 'Saygıyla Karşılanmalıdır'Siyaset

Kaynak: Sözcü

Etiketler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Arif Aras TÜSİAD Orhan Turan Soruşturma
Son Güncelleme:
Yargıtay'dan Çarpıcı Karar, Boşanma Aşamasında Aynı Evde Yaşayanlar Dikkat Yargıtay’dan Çarpıcı Boşanma Kararı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durum İstanbul'da Barajlardaki Doluluk Oranlarında Son Durum
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı