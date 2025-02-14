Özgür Özel'den Soruşturmaya İlk Tepki: 'TÜSİAD Nerede Haksız?'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında dün düzenlenen Genel Kurul'da son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalardan; teğmenlerin ihracına; Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasından hakkında soruşturma açılan siyasilere kadar pek çok konuya ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

'TÜSİAD NEREDE HAKSIZ?'

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buradaki ortak basın toplantısında soruşturmaya ilk tepkisini gösterdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. 'Bunlar yaşanıyor' dediklerinden hangisi yaşanmadı Türkiye'de? TÜSİAD nerede haksız? Bugün TÜSİAD'a açılan soruşturma dün TÜSİAD başkanının yaptığı açıklamayı doğrulamıştır. Böyle bir açıklama dünyanın hangi ülkesinde soruşturma sonuçlanır? Gelişmiş demokrasilerde açılıyor mu? Açılmayan bu ülkelerin milli geliri kaç para? Böyle ifadeler kullanıldığında hangi ülkelerde soruşturma açılıyorsa o ülkelerin milli geliri; herkesin özgürce konuştuğu ülkelerin 10'da biri.

'BU BASKILAR TÜRKİYE'DE KİMSEYE FAYDA ETMİYOR'

Bugün yapılan baskılar Türkiye'de kimseye fayda etmemektedir. Ayrıca hukuk devletiyle ilgili talep elbette en çok iş dünyasının talebi olacak. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesinden tutun; Türkiye'ye borç verilirken ki faizin oranına kadar demokrasi endeksinde neredeyseniz sonuç buna etki ediyor.

'ADALET İSTEYENLERE SORUŞTURMA AÇAMAZSINIZ'

Bu insanlar sizin hukuk tanımaz, öngörülemez tavırlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler; yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler. Bu hükümetin bu tutumu yüzünden Türkiye'de herkes daha pahalı kredi kullanıyor. O yüzden adalet isteyenlere 'Sen bu işlere karışma' diyemezsiniz, böyle soruşturmalar açamazsınız."

ÖMER ARAS NE DEMİŞTİ?

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, dünkü Genel Kurul'da şunları söylemişti:

"Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."

Kaynak: Haber Merkezi