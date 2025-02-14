AKP'li Hüseyin Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Eleştiri: 'Kimin Adına Konuşuyorsunuz?'

AKP Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Yayman ilk olarak deprem konutlarına ilişkin “445 bin hak sahibi vardır ve 201 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Hatay’da mevcut binaların yüzde 50’si yıkılmıştır. 155 bin hak sahibi vardır, 46 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir” diyerek şöyle devam etti:

"Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un insanüstü gayretleri olmasaydı bu depremin yaralarını sarma konusunda sorunlar yaşayacağımız muhakkaktı. 2025 yılın sonunda bütün hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Depremzedenin derdi bizim derdimizdir, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

'BİZE İNANMIYORSAN, TEŞKİLATINA SOR'

Basın toplantısında deprem konutlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Yayman, “Bizlere, AK Parti milletvekillerine inanmıyorsan, Hatay’da ne kadar evin yapıldığını CHP’li milletvekillerine, il başkanına, ilçe başkanlarına sorabilirsiniz. Genel başkan düzeyinde siyaset yapan Atatürk’ün koltuğunda oturan insanların biraz daha bilgiye dayalı konuşmasının daha doğru olacağını ifade etmek isterim. Evler yapılmış durumda, şehrin ayağa kaldırması için 7 gün 24 saat seferberlik halinde çalışan insanlar var. Siz hiç bir şey yapılmadı diyorsunuz.”

'DEMOKRASİ TARİHİNİN AYIPLI KURULTAYI'

CHP’nin soruşturma açılan kurultayına ilişkin de çeşitli değerlendirmelerde bulunan Yayman, “Türk demokrasi tarihine ayıplı kurultay olarak geçen kurultay fazla söze gerek bırakmamaktadır. CHP içinden siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri dile getirdiği bilinmektedir” diyerek şunları söyledi:

“Delegelere ev alındığı ev verildiği telefon verildiği, döviz bürolarının açıldığı iddiaları var. Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir. Türkiye’de gerçek sokaktan gelen, sokağın nabzını tutan bir ana muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu kurultay şaibeli kurultaya dönmüştür. Yapılan tartışmaların CHP içinden olması manidardır”

'SEN KİMİN ADINA KONUŞUYORSUN?'

Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini beyan edebileceğinin hatırlatan Yayman, ancak TÜSİAD’ın amacı dışında yaptığı açıklamayı ise kınadığını ifade etti. Geçmiş dönemlerde TÜSİAD’ın hükümeti değiştirme misyonu edinmek gibi bozuk bir sicil kaydına sahip olduğunu da hatırlatan Yayman, şöyle devam etti:

"TÜSİAD 28 Şubat ruhu, 28 Şubatçı zihniyetle, hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla kabul etmiyoruz. 23 yıldır hükümette olan AK Partimiz vesayetle mücadele ederek, statüko ile mücadele ederek, Türkiye’yi normalleşmesi için mücadele etmiştir.

Hayırdır inşallah. Kimin adına konuşuyorsunuz? Bizim bilmediğimiz bir uluslararası gündemin sözcülüğüne mi soyunmaktasınız? Bizim bilmediğimiz bir vesayet odağının yeni sözcülüğünü mü yapmak istemektesiniz? Dediğim gibi bu tavrını asla doğru bulmuyoruz ve milletimize havale ediyoruz.

AK Parti’nin muhatabı aziz Türk milletidir. 85 milyon vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla biz TÜSİAD‘a bakarak Cumhuriyet Halk Partisi‘ne bakarak siyaset yapmayız. Biz milletimize bakarak siyaset yaparız ve perde arkasında duranlar perdenin önüne çıkmaya davet ediyoruz. Kimin adına konuşuyorsunuz? Kimin adına ültimatom veriyorsunuz?

Memleketin hayrına olan milletimizin faydasına olan hiçbir konuda ağzını açmayan insanların, bulanık suda balık avlamak istemelerine milletimizin takdirine havale ediyoruz: Siyaset yapmak istiyorsanız çıkın bir parti kurun ya da çok istediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olun ve orada siyaset yapın."

Kaynak: Haber Merkezi