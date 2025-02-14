TÜSİAD YİK Başkanı Hakkında Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında resen soruşturma açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
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Kaynak: ANKA
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