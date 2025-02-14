Mansur Yavaş'tan TÜSİAD Açıklaması, 'Saygıyla Karşılanmalıdır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ın yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yavaş paylaşımında, Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesinin en doğal hakkı olduğunu belirterek; ülkenin geleceğine dair kaygı taşıyan, yarına dair fikirlerini açıklayan herkese kulak vermenin demokrasinin gereği olduğunu ifade etti.

Yavaş, TÜSİAD gibi ülke ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı sunan kurumların da görüşlerini dile getirmesinin demokratik bir toplumun gereği olduğunu ve saygıyla karşılanması gerektiğini belirtti.

Yavaş, “Bu doğrultuda, hukukun üstünlüğünü koruma çağrısını destekliyor, yargının her türlü etkiden bağımsız olması gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de herkesin fikirlerini özgürce ifade etmesi en doğal hakkıdır. Bu ülkenin geleceği için kaygı duyan, daha iyi bir yarın için fikirlerini açıklayan herkese kulak vermek, demokrasinin temel gereğidir.



TÜSİAD gibi ülkemizin ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) February 14, 2025

NE OLMUŞTU?

Dün TÜSİAD Olağan Genel Kurulunda konuşma yapan Orhan Turan, ülke gündemine dair kritik değerlendirmelerde bulunurken, kimi başlıklarda da eleştirilerini dile getirmişti.

Turan, "Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu" ifadeleriyle ülkede işlenen suçların cezasız kalmasına yönelik eleştiriler yöneltmişti.

Turan’ın gündeminde TSK’dan ihraç edilen teğmenler de yer almıştı. Turan, "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ TUNÇ’TAN SORUŞTURMA SİNYALİ

Turan’ın bu açıklamalarına ise ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çok sert tepki göstermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "En güçlü şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleriyle soruşturma sinyali verirken Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına ifade etmişti.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.



Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.



Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.



Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 13, 2025

AKP CEPHESİNDEN TEPKİLER

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de TÜSAİD Başkanı Turan'ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Çelik, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır.



Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 13, 2025

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de Turan’a yönelik sert eleştiriler yönelten isimlerden biri olmuştu.

Şahin, "TÜSİAD bulanık suda balık avladığı günleri özlemiş. Vesayet özlemleri depreşmiş. Siyasi mühendislik faaliyetlerine başlamışlar yine. Ağzınızdaki baklayı çıkartın, mert olun. Mücadele ise mücadele; hodri meydan. CHP'nin ön seçimine katılmayı da unutmayın" şeklinde konuşmuştu.