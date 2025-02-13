Gökçe Gökçen'den, Bakan Tunç'a 'TÜSİAD' Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un TÜSİAD'a yönelik söylediği sözlere tepki gösterdi. "Anayasayı çöpe atacaksın sonra da millet hiç eleştirmesin diyeceksin" diyen Bakan Tunç, "En ufak eleştiriye bile tahammülü kalmamış, kibirli, şımarık ve korkak bir rejim inşa ettiniz" ifadelerini kullandı.

Gökçe Gökçen'den, Bakan Tunç'a 'TÜSİAD' Tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden "Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir" diyerek TÜSİAD'a eleştirilerde bulunmuştu.

Bakan Tunç'un açıklamalarına CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den yanıt geldi Gökçen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Anayasayı çöpe atacaksın, aklına estiğini hapse atacaksın, insanlara durmadan zulmedeceksin, çocuk istismarı gibi korkunç suçlarla bile mücadele etme ihtiyacı hissetmeyeceksin, insanları her geçen gün daha da yoksullaştıracaksın, sonra da millet hiç eleştirmesin diyeceksin" ifadelerini kullandı.

'SARAYLARDAN ÇIKIN'

İktidarın eleştiriye tahammülü kalmamış, korkak bir rejim inşa ettiklerini ifade eden CHP'l Gökçen, "Saraylardan ve salonlardan çıkıp da sokaktaki vatandaşla konuşmaya cesaret etseniz gerçekleri görürsünüz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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