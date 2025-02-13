Bakan Tunç'tan Üstü Kapalı 'TÜSİAD' Tepkisi: 'En Güçlü Şekilde Karşılık Vereceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Yılmaz Tunç, açıklamalarında herhangi bir kişi ya da kurumu işaret etmezken, açıklamanın TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın bugün Genel Kurul'da yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti.

'TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR'

Bakan Tunç, paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, hiçbir kurum, kuruluş ya da çıkar grubunun milli iradenin üzerinde olmadığını ifade etti.

'HİÇBİR BASKIYI KABUL ETMİYORUZ'

Türkiye'deki demokratik sistemin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı olduğunu belirten Tunç, "Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir" dedi.

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına da vurgu yaptı.

Yılmaz Tunç, Türkiye'de artık ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği dönemin geride kaldığını belirtirken, "Anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez" ifadelerini kullandı.

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ'

Bakan Tunç, hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.



Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.



Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.



Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 13, 2025

TÜSİAD'DAN SERT ELEŞTİRİLER

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşmasında ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulundu.

Turan, "Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu" ifadelerini kullandı.

Turan'ın gündeminde TSK'dan ihraç edilen teğmenler de vardı. Turan, teğmenlerin ihracına yönelik endişelerini dile getirirken, tutuklama tedbirinin istisna değil kural haline gelen bir uygulama olmasına da tepki gösterdi.

Turan, "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz. Ancak bugünkü endişe ve güvensizlik ortamına rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğru politikalarla ülkemiz kalkınır ve vatandaşlarımız kendilerini mutlu ve huzurlu hisseder" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi