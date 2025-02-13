Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Netanyahu'ya Resti Çekti: 'Dünya Barışı İçin Çok Büyük Tehdit'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya'dan sonra ikinci durağı olan Endonezya'da özel bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki sözleri dikkat çekti.

'DÜNYA BARIŞI İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT'

"Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmadığını ve 'iyi bir gelişme' olarak görmediğini söyledi.

'GAZZE'Yİ KİMSE GAZZELİLERİN ELİNDEN ALAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in demokratik bir rejim olmadığını altını çizerek, İsrail'in mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi