Cumhurbaşkanı'ndan 'İnsanlık İttifakı'na Çağrı: 'Gazzelileri Sahipsiz Bırakmayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan Pakistan'la ticaret hacminin yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Öte yandan dünya kamuoyuna da Gazze için çağrıda bulunan Erdoğan, "Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. İnsanlık ittifakının Gazzelileri sahipsiz bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı'ndan 'İnsanlık İttifakı'na Çağrı: 'Gazzelileri Sahipsiz Bırakmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, dünya kamuoyuna İsrail'in insanlık dışı saldırılarıyla yerle bir olmuş Gazze'ye yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, "Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. İnsanlık ittifakının Gazzelileri sahipsiz bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

PAKİSTAN'LA TİCARET HACMİNDE DEV ARTIŞ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pakistan'la ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı. Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere tarım, sağlık ve altyapı alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor.

Türkiye olarak hazırlıklarımızı buna yönelik yapıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada 2. sıradayız.

Pakistan'la yatırımların daha da artırılmasını teşvik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir.

Bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, girişimcilerin önündeki engelleri aşmaktır.

Depremin Türk ekonomisine dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen, yaralarımızı süratle sarıyoruz. Depremin üzerinden 2 sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik.

Ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İhracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi.

Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor. Küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen tüm bu başarılara imza attık.

Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin uğrunda on binlerce evladını şehit verdiği vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. İnsanlık ittifakının Gazzelileri sahipsiz bırakmayacağına inanıyorum.

Türkiye ve Pakistan'ın stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yer aldığını hepimiz biliyoruz. Geniş bir alanda ciddi sınamalarla yüzleşiyoruz. Tüm zorlukların üzerinden gelecek iradeye ve azme de ziyadesiyle sahibiz.

Kaynak: Haber Merkezi

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