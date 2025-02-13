Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Gazze Yanıtı, 'Hukuk ve Vicdan Dışı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ve Endonezya'nın ardından Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Pakistan arasında yeni anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem maddeleri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik planları da vardı. Cumhurbaşkanı, Trump'ın bu açıklamalarına yönelik olarak "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Başbakan, aziz kardeşim, değerli heyet sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kardeşlik hukuku ile birbirine bağlı İki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal harbinde bize desteği müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneklerindendir.

Pakistan'ın milli şairinin Çanakkale savaşına dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009'da tesis ettiğimiz iş birliği konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.

'24 BELGE İMZALADIK'

Konseyimizin 7. toplantısını tamamladık. Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.

İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik.

'DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDEN İLK LİDER OLDU'

Türkiye Pakistan arasındaki ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinde Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar taziye ve destek mesajlarının Pakistan ile gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz.

'TERÖRLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ DESTEĞİ HİSSEDİYORUZ'

Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG-PKK DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır.

Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz. Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır.

'BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ...'

Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.

PAKİSTAN BAŞKANINA TOGG HEDİYESİ

Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Anlaşmaların ülkelerimize ve bölgelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şahbaz kardeşime teslim edeceğim TOGG'un Türkiye Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Yerli elektrikli otomobilin sayın cumhurbaşkanı için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Kaynak: AA-İHA