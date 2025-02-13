Genel Başkanlık Döneminde İlk! Özgür Özel, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İkilinin görüşmesi, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

CHP lideri Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildikten sonra DEVA Partisi lideri Babacan, CHP Genel Merkezi'ne giderek 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu. Babacan'ın bu ziyareti sonrası Özel'den bugün gelen ziyaret, genel başkanlığında DEVA Partisi'ne ilk ziyareti oldu.

Kaynak: Haber Merkezi