Genel Başkanlık Döneminde İlk! Özgür Özel, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi lideri Babacan'ı ziyaret etti. Özel'in bu ziyareti, genel başkanlık döneminde DEVA Partisi'ne gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Genel Başkanlık Döneminde İlk! Özgür Özel, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İkilinin görüşmesi, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Başkanlık Döneminde İlk! Özgür Özel, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti - Resim : 1

CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gül Çiftci eşlik etti.

Genel Başkanlık Döneminde İlk! Özgür Özel, Ali Babacan'ı Ziyaret Etti - Resim : 2

CHP lideri Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildikten sonra DEVA Partisi lideri Babacan, CHP Genel Merkezi'ne giderek 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmuştu. Babacan'ın bu ziyareti sonrası Özel'den bugün gelen ziyaret, genel başkanlığında DEVA Partisi'ne ilk ziyareti oldu.

Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na GittilerAnkara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na GittilerSiyaset

Üçlü Zirveyle İlgili Çok Konuşulacak Yeni Kulis: Mansur Yavaş Anketleri İşaret Etti, Adaylık Mesajı VerdiÜçlü Zirveyle İlgili Çok Konuşulacak Yeni Kulis: Mansur Yavaş Anketleri İşaret Etti, Adaylık Mesajı VerdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Ali Babacan DEVA Partisi CHP
2016'da Verilen Söz Lafta Kaldı! 'Müjde' Yarışı Yılan Hikayesine Döndü 2016'da Verilen Söz Lafta Kaldı! 'Müjde' Yarışı Yılan Hikayesine Döndü
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor' Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor'
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Nevşehir'de Eski Eş Vahşeti: İş Yerine Sığınan Kadın Kurtarılamadı Canını Kurtarmak İçin İş Yerine Sığındı Ancak...
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!
Eski Menajeri Adliyeye Koştu: İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar İbrahim Tatlıses Hakkında Şoke Eden İddialar