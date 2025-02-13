Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor'

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'daki kasapları gezerek et fiyatlarındaki fahiş artış ve vatandaşın alım gücünün zayıflığına Kasaplar, yüksek fiyatlar nedeniyle ancak 10 kişiden birinin kırmızı et alabildiğini söylerken, bazı esnaflar da sadece tavuk ve sakatat satmaya başladığını söyledi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor'

Ekonomik kriz geçinmeyi gitgide daha zor zor hale getirirken, özellikle et fiyatları el yakıyor. Vatandaşın satın alamadığı, esnafın da satamadığı kırmızı et fiyatlarına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa genelinde kasapları gezerek bazı kasapların sadece tavuk ve sakatat satmaya başladığını anlattı.

'KIRMIZI ETİ 10 KİŞİDEN BİRİ ALABİLİYOR'

Kula ilçesinde kasaplık yapan bir esnaf, et fiyatlarının her geçen yükseldiğini belirterek “Daha geçen hafta kıymayı 500 liraya veriyorduk, bugün 550 liradan aşağı veremiyoruz. Vatandaş tavuğa yükleniyor, kırmızı et yiyemiyor. Vatandaş kırmızı eti nadir alabiliyor. 10 kişiden 1 kişi alabiliyor. Tavuk olmasa işimiz kötü. Elektrik aylık 20 bin lira geliyor. Aylık 150 bin lira giderimiz var. Günlük 5 bin lirayı kenara koyacağız, ondan sonra bize kalırsa kalacak. İki günde bir tavuk geliyor ama haftada bir dana satmamız gerekirken satamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasap Kırmızı Et Satmayı Bıraktı! 'Sadece 10 Kişiden Biri Alabiliyor' - Resim : 1

'İNSANLAR UCUZ DİYE SAKATAT ALIYOR'

Bekir Başevirgen, Ahmetli’de ziyaret ettiği kasapta da neden kırmızı et olmadığını sordu. İşlerin durgun olduğunu işaret eden esnaf, "İnsanlar et alamıyor. Daha ucuz olduğu için sakatatı tercih ediyorlar. Burada eskiden haftada 6-7 tane dana satıyorduk, şu an bir tane danayı zor satıyoruz. Asgari ücrete gelen zam belli, alım gücü kalmadı. Kasaba gelebilen emekli, çok az kaldı” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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