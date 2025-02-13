CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ön seçime ilişkin grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından, sürece ilişkin bilgi veren parti kurmayları 14 Şubat Cuma günü Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’nin detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Çiftci’nin ön seçim sürecine ve takvime ilişkin basın mensuplarına Genel Merkez’de detaylı bilgi vereceğini ifade eden İmamoğlu’na yakın CHP kurmayları, Meclis kulislerinde yapılan çalışmalara yönelik de bilgi verdi.

'İMZALAYACAĞI KARARNAMELER BİLE HAZIR'

Şu anda ön seçim sürecine ilişkin tek aday olan Ekrem İmamoğlu’nun yürüteceği kampanyaya ilişkin her şeyin hazır olduğunu ifade eden CHP kurmayları, “Ekrem başkanın yürüteceği seçim kampanyası için bir firma ile anlaşma yapıldı. Zaten haftalık olarak yurt gezileri yapıyordu. Bunu biraz daha kapsamlı olarak yapacak” dedi.

Yargı sürecinden bir siyasi yasak beklemediklerinin altını çizen CHP kurmayları, “Ekrem Bey'in ilk turda seçilmesini bekliyoruz. Çok güçlü bir kampanya yürütecek. Bu kampanya için her şey hazır. Tüm çalışmalar profesyonel bir ekip tarafından yürütülecek” derken, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk imzalayacağı kararnamelerin bile hazır olduğunu vurguladı.

'HALKTA KARŞILIĞI OLAN İSİM ZATEN BELLİ'

Erken seçim için CHP’de yapılacak ön seçimin, parti içi demokrasiye hizmet edeceğini de söyleyen kurmaylar, “Bazı adaylar çıkacaktır ama gerek parti içinde gerekse halkta karşılığı olan isim zaten bellidir. Bu seçim sadece adını koyacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi