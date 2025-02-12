DEM Parti'den Bahçeli'ye Kritik Telefon: 'Türkiye'nin Size İhtiyacı Var...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakırhan Bahçeli'ye, “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi.

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DEM Parti'den Bahçeli'ye Kritik Telefon: 'Türkiye'nin Size İhtiyacı Var...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen Perşembe İstanbul’da Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde kalp ameliyatı olmuştu.

Partiden yapılan açıklamalarda Bahçeli’nin sağlığının iyi olduğu bildirilirken, birçok siyasiden Bahçeli’ye ‘geçmiş olsun’ dilekleri yağmıştı. Bahçeli'ye bir telefon da DEM Parti cephesinden geldi.

DEM Parti'den Bahçeli'ye Kritik Telefon: 'Türkiye'nin Size İhtiyacı Var...' - Resim : 1

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den Bahçeli'ye Kritik Telefon: 'Türkiye'nin Size İhtiyacı Var...' - Resim : 2

Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN'A ÇAĞRISININ SİYASETE ETKİSİ

MHP lideri Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'örgüte silah bıraktır' çağrısının ardından Türkiye yeni bir siyasi iklime girmişti. DEM Parti'den bir heyet İmralı'da Öcalan ile görüşme yaparken, ilk görüşmenin ardından DEM Parti ile MHP arasında yıllar sonra ilk kez bir temas gerçekleşmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Devlet Bahçeli DEM Parti MHP PKK Tuncer Bakırhan
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