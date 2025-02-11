CHP'nin Yol Haritası İçin Flaş İddia: İmamoğlu Başbakan, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı mı Olacak?

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tartışmaları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Özel'in Yavaş'ı önce Meclis Başkanı ardından Cumhurbaşkanlığı için düşündüğü, İmamoğlu'nu ise parlamenter sisteme geçildiğinde başbakan yapmak istediği iddia edildi.

CHP'nin Yol Haritası İçin Flaş İddia: İmamoğlu Başbakan, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı mı Olacak?

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim çalışmalarının startı verilirken, Halk TV’de İsmail Küçükkaya dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen iki isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı stratejisini belirlediği iddia edildi.

CHP'nin Yol Haritası İçin Flaş İddia: İmamoğlu Başbakan, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı mı Olacak? - Resim : 1

'YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLACAK'

Küçükkaya, canlı yayında Özel’in, Yavaş için Meclis Başkanlığı, parlamenter sisteme geçildiğinde ise Cumhurbaşkanlığını düşündüğünü öne sürdü. İmamoğlu’nun ise cumhurbaşkanı adayı olacağını kaydetti.

‘Bizzat kaynağından aldığım bilgi’ diyerek kendisine gelen kulis bilgisini aktaran Küçükkaya, Özel’in "Ben 31 Mart yerel seçimlerini kazanan genel başkanıyım. Bütün hedefim bir sonraki seçimde AK Parti iktidarını ve Erdoğan dönemini bitirmek. Ben aday falan olmayacağım ama genel başkan olarak bunu koordine eden adam olmak istiyorum. En uygun formülasyon üzerinde çalışıyorum.

Tarafsızlığıyla herkesin güvenini kazanan Mansur Yavaş parlamenter sistemin cumhurbaşkanı, İmamoğlu da o dönemin başbakanı olur” düşüncesinde olduğunu öne sürdü.

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Kaynak: Halk TV

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