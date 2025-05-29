Fenerbahçe İlk Transferini Resmen Duyurdu

Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon için kadro planlama çalışmalarına hızlı başladı. İlk transfer resmen açıklandı.

Mücahit Günaydın, kendisini sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı atarken, fotoğraf çekiminde armayı da öptü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde kadrosunu sarı lacivertli ekibimizde daha önce de forma giyen Mücahit Günaydın ile güçlendirdi.

Kulüp binamızda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Cenk Öztanık da katıldı” denildi.

Kulübün açıklamasında başarılı oyuncuya şampiyonluk ve zafer dilendi.

Kaynak: Haber Merkezi