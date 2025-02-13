CHP'den Diyanet’in 180 Liralık Fitresine Tepki, ‘Bir Öğüne Dahi Yetmiyor…’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 180 liralık fitre miktarına tepki gösterdi. 180 liralık fitre bedelinin bir öğünü karşılamaya yetmediğini belirten Gürer, emeklinin sadaka verilecek duruma düşürüldüğünü ifade etti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP'den Diyanet’in 180 Liralık Fitresine Tepki, ‘Bir Öğüne Dahi Yetmiyor…’

CHP’li Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2024 yılında 130 lira olarak belirlenen fitre bedelinin bu yıl Diyanet tarafından 180 lira olarak belirlenmesini eleştirdi. Fitre bedelinin bir kişinin günlük iki öğün yemek tutarını karşılaması gerektiğini ancak mevcut alım gücü veri alındığında belirlenen tutarın yetersiz olduğunu ifade etti.

CHP'den Diyanet’in 180 Liralık Fitresine Tepki, ‘Bir Öğüne Dahi Yetmiyor…’ - Resim : 1

'HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİ?'

Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu rakamı hangi kriterlere göre belirlediğini sorgulamak gerektiğini belirtti.

Fitre tutarının yetersizliğine örnek veren Gürer, emeklilerin sabah gün doğmadan bir kilogram et alabilmek için Et ve Süt Kurumu satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturduğuna değinerek mevcut fitre bedeliyle normal bir lokantaya gittiğinizde bu tutarla bir öğün yemek bile yiyemeyeceğini belirtti.

CHP'den Diyanet’in 180 Liralık Fitresine Tepki, ‘Bir Öğüne Dahi Yetmiyor…’ - Resim : 2

GÜNCEL FİYATLARI SIRALADI

Gürer, basın toplantısında güncel fiyatlardan da örnek vererek, 248 gram kıymanın 181 liraya geldiğini, bir adet hurmanın 10 lira olduğunu en düşük fiyattan 600 gram beyaz peynirin 186 liraya yükseldiğini, 250 gram dana kuşbaşını 182 lira olduğunu, iki kilo domatesin de 180 liraya alınabildiğini, 700 gram tavuğun ise 174 lira olduğunu belirterek, fitre tutarının yetersizliğini değindi.

'EMEKLİLER FİTREYE MUHTAÇ HALE DÜŞÜRÜLDÜ'

Gürer, belirlenen tutarın bir öğünlük yemeğin malzemelerini dahi karşılamadığını belirterek, fitre tutarı belirlenirken hangi kriterlerin dikkate alındığının sorgulanması gerektiğini söyledi. Gürer, fitre hesaplamalarında enflasyonun dikkate alınması gerektiğini söylerken, Diyanet’in emeklilere fitre verilebileceğini açıklamasının emeklilerin fitreye muhtaç duruma düşürülmesi olarak yorumladı.

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