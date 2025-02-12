CHP'li Öztürk'ten Şimşek'e 'Enflasyon' Tepkisi: 'Halk Belini Doğrultamıyor'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini eleştirdi.

Öztürk, Aralık enflasyonunun yüzde 1 olarak açıklandığını, ancak ocak ayında enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Arada yüzde 400 fark var. Hedeflerinizi tutturamıyorsunuz, rakamlarla dans ediyorsunuz. Halkın cebindekine göz dikiyorsunuz. Aralık ayının enflasyon farkını çok iyi biliyoruz ki ocak ayına kaydırdınız. Böylelikle ocak zamlarını emeklide, memurda, işçide ve tüm çalışanlarda aşağı çektiniz. Çünkü aralık ayı enflasyonu yüzde 1 iken ocak ayı enflasyonu yüzde 5. Bunun bir izahı yok. " ifadelerini kullandı.

"HALKIN SABRI TAŞTI"

Öztürk, hükümetin belirlediği maaş artış sisteminin yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, Bakan Şimşek’e, "Şimşek çaktı, hesap şaştı, halkın sabrı taştı. Sayın Şimşek, madem enflasyonu doğru tahmin edemiyorsun, ne hikmetse gerçekleşenin altında öngörülerin var. Aşağıdaki tabloya bakıldığında TÜİK’e göre yaptığın zam mart sonunda eridi ve bitti, ENAG’A göre ise zam eridiği gibi vatandaşın cebindekinin de yüzde 4.95’i gitti. Bundan sonra maaş zamlarını üç ayda bir yap ki mağdur ettiğin memura sarayın maliyetlerini ve hesap hatalarının bedelini yükleme." çağrısında bulundu.

Ekonomi yönetiminin açıklamalarının güvenilirliğini yitirdiğini belirten Öztürk, "Rakamlarla oynayarak gerçeği değiştiremezsiniz. Halk çarşıda, pazarda gerçek enflasyonu görüyor. Açıklanan rakamlarla yaşanan enflasyon arasında uçurum var" dedi.

"CUMHURİYET ALTINI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ"

Öztürk, ekonomideki kötü yönetimi gözler önüne seren bir başka noktaya da dikkat çekti. Öztürk, Cumhuriyet altınının tarihte ilk kez asgari ücretten daha yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Bu tablo, ekonominin nasıl yönetildiğinin en net göstergesidir. Bir işçi, bir ay boyunca çalışarak bir Cumhuriyet altını bile alamıyorsa burada ciddi bir kriz var demektir" dedi.

Asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaşın her geçen gün daha da fakirleştiğini ifade eden Öztürk, ekonomi yönetiminin yanlış politikaları nedeniyle alım gücünün hızla eridiğini belirtti. "Maaşlar yerinde sayarken, enflasyon ve döviz kuru kontrolsüz bir şekilde artıyor. Vatandaş ekonomik olarak çöktü, halk belini doğrultamıyor." dedi.

Öztürk, hükümetin bir an önce ekonomi politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, enflasyonun halk üzerindeki baskısını hafifletecek önlemler alınmadığı takdirde ekonomik krizin daha da derinleşeceğini ifade etti.