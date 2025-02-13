Döviz Kurunda Tansiyon Fırladı! Dolar Rekora Koşuyor

Döviz kurundaki hareketlilik uzun zamandır devam ederken, vatandaş da en sık tercih edilen yatırım araçlarından biri olan dolar ve euroyu yakından takip ediyor. Son dönemde yukarı ivmeli hareket eden dolar ve euro, haftanın dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürüyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

13 Şubat 2025 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 36,1150 liradan alınan dolar, 36,1170 liradan satılıyor. 37,8140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8160 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 36,1050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.

Kaynak: AA