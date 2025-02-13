Altın Fiyatları Yeni Rekoru Zorluyor! Paranın Patronu Trump için Tek Kelime Edemedi: 'Heyecanlanmıyoruz'

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret ağında başlattığı gerilimlerle 2.942 dolar seviyesinde rekor tazelemişti. Geçtiğimiz gün 2.864 seviyesine kadar düşüşlerin ardından tekrar yukarı yönlü hareketlilik etkili olmaya başladı. Dün gelen ABD enflasyonu sonrası altın fiyatları bu sabah yükselişe geçerek 2.920 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR DENEMELERİ

Yurt içinde altın gram fiyatı da yeniden yükselişte. Gram altın fiyatı bu sabah serbest piyasada rekor seviyesi olan 3.395 TL’ye yakın seyrederek 3.391 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları da Kapalıçarşı serbest piyasada 5.884 liranın üzerinde yer alırken, Cumhuriyet altını da 23.781 liradan ekranlara yansıyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Dün açıklanan ABD manşet TÜFE yıllıkta yüzde 3, çekirdekte ise yüzde 3,3 seviyesine çıktı. Böylece manşet 2024 Eylül’deki yüzde 2,4 seviyesinin üzerine çıktı, çekirdek ise 2024 Haziran’dan beri 3,2-3,3 bandında ilerlemesini sürdürdü. Aylık manşet veri ise 2023 Ağustos ayından bu yana, çekirdek ise 2024 Mart’tan sonra en yükseğini test ediyor.

FED BAŞKANI POWELL’DAN ENFLASYON YORUMU

Önceki gün Senato sunumunda mevcut çerçevesini koruyan ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell, dün açıklanan TÜFE verisi sonrasında da çerçevesine bağlı kaldı. Son tüketici fiyat verilerinin, Fed’in enflasyonu kontrol altına alma yolunda önemli ilerleme kaydettiğini ancak hala yapılması gereken çok iş olduğunu gösterdiğini ve enflasyon konusunda yakın olduklarını ama henüz orada olmadıklarını ifade etti.

Verilere dair Powell’ın yorumu ‘bir veya iki kötü okumadan da heyecanlanmıyoruz’ şeklinde oldu. Fed’in daha önce de bir iki veriye bakarak politikalarını değiştirmeme yaklaşımına paralel yönlendirme yaptı.

POWELL TRUMP HAKKINDA KONUŞAMADI!

“Temel ekonomi çok güçlü, ancak yeni politikalar konusunda biraz belirsizlik var, ne yapabileceğimizi düşünmeden önce, bu politikaların etkilerinin ne olacağını bekleyip görmemiz gerekecek” diyen Powell, Trump’a dair yorum yapmaktan kaçındı.

Bugün ABD ÜFE verisi açıklanacak. Ekonomisyler verinin yüksek gelmesi durumunda ÜFE’den TÜFE’ye geçiş ihtimalinin TÜFE’de yükseliş riskini artırabileceğini dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi