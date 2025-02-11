12 Yıllık Bitcoin Avı Sona Erdi: 780 Milyon Dolar Çöp Oldu

12 YIL BOYUNCA ARADI

James Howells, 2013 yılında eski ortağının yanlışlıkla çöpe attığı bir hard diskte 8 bin BTC bulunduğunu iddia etmişti. Bu serveti kurtarmak için uzun süredir çaba sarf eden Howells, hukuki yollara başvurmuştu. Ancak, çevresel kaygılar nedeniyle bu talepleri reddedildi.