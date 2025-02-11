12 Yıllık Bitcoin Avı Sona Erdi: 780 Milyon Dolar Çöp Oldu
Galler'de, içinde 780 milyon dolar değerinde Bitcoin olduğu iddia edilen bir çöp sahası için kapatma kararı verildi. Erken dönem kripto yatırımcılarından James Howells, yanlışlıkla çöpe attığı 8 bin Bitcoin içeren bir hard diskin bu çöp sahasında olduğunu savunuyordu.
Kaynak: Haber Merkezi
Newport'taki geri dönüşüm ve atık tesisi için kapatma kararı alındı. BBC News'e göre, belediye sözcüsü tesisin önümüzdeki iki yıl içinde planlı olarak kapatılacağını açıkladı.
12 YIL BOYUNCA ARADI
James Howells, 2013 yılında eski ortağının yanlışlıkla çöpe attığı bir hard diskte 8 bin BTC bulunduğunu iddia etmişti. Bu serveti kurtarmak için uzun süredir çaba sarf eden Howells, hukuki yollara başvurmuştu. Ancak, çevresel kaygılar nedeniyle bu talepleri reddedildi.
Kurtarma operasyonunun 100 bin ton çöpün kazılmasını gerektireceği belirtilmişti. Yetkililer, böylesine büyük bir operasyonun çevreye ciddi zararlar verebileceğini öne sürerek kazıya izin vermemişti.
Mevcut Bitcoin fiyatlarıyla, çöpe atıldığı iddia edilen 8 bin Bitcoin'in değeri yaklaşık 780 milyon dolara tekabül ediyor.