Özel Okullara Neşter! Bakkal Açar Gibi Okul Açamayacaklar, 81 İl Valiliğine Talimat: 3 Kat Sınırı Getirildi

Türkiye’de özel okullar franchise sistemi nedeniyle oldukça artmış durumda. Artık her köşe başında binadan bozma yerlerde özel okul görüyoruz. Hem fahiş fiyatlarla hem de kalitesi ile sorgulanan bu okullar için beklenen hamle geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) devreye girdi. Bu kapsamda özel öğretim kurumlarının marka lisans sözleşmesi artık daha sıkı kurallara tabi olacak. Her önüne gelen özel okul açamayacak. Bakanlık bu adım ile özel öğretim kurumlarının eğitimi kazanç sağlamak amacıyla, salt ticari kaygı ile hareket etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

81 İLİN VALİSİNE YAZI GİTTİ

Türkiye Gazetesi’nden Mahmur Özay’ın haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi ve 81 ilin valiliklerine yazı gönderildi. Yazıda marka lisans sözleşmelerine dair hüküm de sahil olmak üzere düzenleme detaylı olarak açıklandı.

ÜÇ KAT SINIRI GELDİ

Franchise sistemi ile markasını kullandırmak isteyenler artık belirli kriterleri karşılamak zorunda kalacak. Öncelikle aynı türden en az 5 eğitim kurumu bulunması şartı aranacak. Ayrıca bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca kesintisiz faaliyet göstermiş olması da isteniyor. Bu şartları sağlayanlar kurumlar ise markalarını en fazla 15 kurucuya kullandırabilecek. Daha fazla kullanım hakkı sunmak isterse yeni bir kurum açması gerekecek.

ESKİ KURUM SAHİPLERİNİN ANLAŞMALARI DA KAPSAMDA

Daha önce marka lisans sözleşmesi yapmış olan kurumlar için de düzenleme geçerli olacak. Yani geçmişte belirli sayıda sözleşme yapan bir kurucu yeni kurala göre artık ek sözleşme yapamayabilir. Burada belirleyici olan kişinin aynı marka adıyla sahip olduğu kurum sayısı olacak.

GERİYE DÖNÜK PROBLEM YOK

Daha önce yapılmış marka lisans sözleşmeleri o günkü mevzuat kapsamında yapıldığından onlarla ilgili başka bir işleme gerek yok. Bu konuya yönelik ayrı bir yönerge çalışmasına da olmayacak. Başvuru durumunda MEB, bu talepleri MEBBİS ekranı üzerinde kontrol edecek. Bütün incelemeler sistem üzerinden yapılacağı için denetimlerde tüm işlem adımları kontrol edilebilecek.

SEKTÖRDEN DESTEK MESAJI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, MEB’in franchise sistemini zorlaştırdığı son yönetmelik değişikliğini olumlu bulduklarını açıkladı. Sorularımızı cevaplayan Öztürk “Bir okulları yok, beş altı arkadaş bir araya gelmiş franchise dağıtıyor. Enteresan bir para var. Gelişigüzel okul açılmaması konusunu olumlu buluyoruz” dedi.