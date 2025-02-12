Bakan Şimşek, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katıldı.

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Bakan Şimşek, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Katıldı

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin katıldığı 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde ‘Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı’ başlıklı oturumda konuştu.

Bakan Şimşek, 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne Katıldı - Resim : 1

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Küresel ticarette korumacılığın giderek arttığı bu dönemde bölgesel entegrasyona önem veriyoruz. Dünya Hükümetler Zirvesi için geldiğimiz Dubai’de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Körfez ülkeleri ekonomi programımızı büyük bir ilgi ile takip ediyor, yatırım iştahı giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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