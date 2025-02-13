SON DAKİKA: Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Emekli İkramiyesi için Özgür Erdursun'dan Formül!

Son dakika haberleri… SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75 olurken, en düşük emekli maaşı 14.469 liraya yükseltildi. Milyonlarca emekli zamların ardından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi için bekleyişe geçti. Şu an her bayram için 3000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi toplamda 6 bin TL olarak emeklilere ödeniyor. Peki 2025 bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN’DAN BAYRAM İKRAMİYESİ MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesi düzenlemesinin yakında gündemlerine alacaklarını ifade ederek, “Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız” demişti.

EKK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

2024 EMEKLİ İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

2018 yılında başlayan uygulama yıllar içerisinde kademeli olarak artış gösterdi. Bu kapsamda 2024 emekli bayram ikramiyesi 2000 liradan yüzde 50 artışla 3000 TL’ye çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 6 bin TL ödeme aldı.

DUL VE YETİMLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR

Geçtiğimiz yıl yüzde 75 hissesi olan dul ve yetimler 2.250 TL, yüzde 50 hissesi olanlar ise 1500 TL ödeme aldı. Yüzde 25 hisseli dul ve yetim aylığı sahipleri de 750 lira olarak bayram ikramiyesini hesaplarında gördü.

İKİ BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

2024 yılında iki bayramda toplamda 83,3 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu yıl da emekli ikramiyesinde artış öncesi bütçe çalışması yapılacak. Ekonomi yönetimi olası bir artışın mali boyutunun ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu belirlenecek rakam Meclis’ten geçerek emeklilere ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

O soruya yanıtı SGK Uzmanı Özgür Erdursun verdi. ‘Bu yıl bayram ikramiyelerinin yüzde 30 gibi bir oranda arttırılacağını düşünü­yorum” diyen Erdursun rakamı da, “4.000 TL civarında bir rakamın açıklanacağını düşünüyorum” diyerek açıkladı.

2025 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

İkramiyeler bayramlardan hemen önceki hafta hesaplara geçiyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi söz konusu. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi