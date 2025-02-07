Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler

CHP'li belediyelere kayyım atanması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na peş peşe soruşturma açılmasıyla siyasette tansiyon yükselirken, Nefes yazarı Nuray Babacan, CHP'deki Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili AKP kulislerindeki yorumları aktardı. İktidarda 3 farklı görüşün yaygın olduğunu ileri süren Babacan, partinin önde gelenleri ve bazı bakanların konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiğini ve İmamoğlu'na yönelik soruşturmayı sorunlu bulduklarını söylediğini yazdı.

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Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler

CHP'li belediyelere art arda operasyonlar düzenlenip kayyım atanmasıyla iktidar, muhalefete siyasi baskısını artırırken, son dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na arka arkaya soruşturmalar açılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek İmamoğlu'na son olarak 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmesi tepki çekti.

Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler - Resim : 1

Nefes yazarı Nuray Babacan, son yazısında, yaşananlarla ilgili AKP kulislerinde konuşulanları aktardı. Babacan, CHP'li belediyelere kayyım atanmasının arkasından partinin önde gelenleri ve bazı bakanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğini öne sürdü. Bu isimlerin, olayların iktidar için sıkıntı yaratacağı ve hukuki olarak sorunlu olduğunu söylediğini belirten Babacan, Erdoğan’ın yaklaşımının ise değişmediğini yazdı.

Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler - Resim : 2

YARGI BASKISINA 3 AYRI TEPKİ

AKP'de, yaşananlara bakış açısının 3 başlıkta toplanabileceğini söyleyen Nuray Babacan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

1- Demokratik süreçler açısından sıkıntılı olduğunu söyleyenler; 'Bu olayda, bize yönelik art niyet var mı diye soruyor arkadaşlar. Her şeye rağmen yargının siyasallaşmaması gerekir. Olay, yargıyla İmamoğlu arasında kör döğüşüne dönüştü. Ayrıca dava süreci öyle kolay ilerlemez. İstinaf ve yargıtay süreçlerinin tamamlanması zaman alır, erken seçim kararı da tüm bunları askıya alır. İmamoğlu’nu engellesen bile ne değişir ki; karşı tarafı kenetlersin, bir başkası daha güçlü gelir…'

2- Muhalefetin adayının Mansur Yavaş olması için uğraşılıyor diyenler, ‘Yavaş Kürtlerden oy alamaz, seçim kampanyasında da dağılır’ tezini savunuyor. Ancak, ‘Yavaş, rahatsız muhafazakarları oyunu daha kolay alır bizim için daha büyük risk. CHP’ye oy veren Kürt seçmen ideolojik olarak bizi zaten tercih etmez, yanlış hesap yapılıyor’ diyen de az değil...

3- Bir grup ise çok keskin. 'Bundan sonra hiçbir şey sürpriz olmaz. Bu iş, İstanbul’a kayyum atamasına kadar gider' diyenler var. İmamoğlu’nun siyaseten önünü kesmenin, geçmişte Tayyip Erdoğan’a yapılanlar gibi sonuç doğurmayacağını, İmamoğlu’nun siyaset dışı kalmasının karşı cepheyi böleceğine inanıyorlar.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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