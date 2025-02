2016'da Verilen Söz Lafta Kaldı! 'Müjde' Yarışı Yılan Hikayesine Döndü

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yapımı bir türlü tamamlanamayan Yeni Bartın Devlet Hastanesi’ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP’li yöneticilerin Bartın halkını 8 yıl boyunca oyaladığını iddia eden Bankoğlu konuşmasında hastane için verilen sözlerden bahsetti.

Yeni devlet hastanesinin yapımı 'yılan hikayesi' olarak adlandıran CHP'li Bankoğlu, müjdenin ilk olarak 2016 yılında verildiğini ifade etti.

'HER YIL MÜJDE VERİLİYOR'

İhalenin 2017 yılında bir yıl gecikmeli yapıldığını aktaran Bankoğlu, "Hastanenin temeli dualarla 2018’de atılıyor. Tabi o yıl hastane yapılamıyor. 2019 yılında ise Erdoğan, Bartın’da miting yaparken “Bartınlılar temel sağlık hizmetleri için başka illere gitmek mecburiyetinde kalmasın” diye yine hastane müjdesini veriyor. O dönemin AKP Bartın Milletvekili, şimdinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her yıl düzenli olarak bu hastanenin müjdesini veriyor. Aradan yıllar geçiyor. Yıl 2019, 2020 oluyor. 2020’de salgın çıkıyor, geliyoruz 2021’e. 2021 bitiyor, 2022’ye giriyoruz. O dönemin AKP milletvekili, şimdinin Adalet Bakanıysa her yıl düzenli olarak bu hastanenin müjdesini vermeye devam ediyor. Aradan yıllar geçiyor, yıl 2019, 2020 oluyor; 2020'de salgın çıkıyor. Geliyoruz 2021'e, 2021 bitiyor, 2022'ye giriyoruz, 2022'de Sayın Tunç “400 yataklı hastanenin yeni yılda hizmete girmesini planlıyoruz” diyor. Halk sabırla ve ümitle bekliyor ama nafile. 2022 de bitiyor, 2023 oluyor, söz üstüne söz veriliyor. Ve tabii ki tutulmuyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ SAĞLIK BAKANI DEĞİŞTİ, HASTANE AÇILMADI

2024 yılındaki AKP Bartın Milletvekilinin Yusuf Ziya Aldatmaz olduğunu açıklayan Bankoğlu, "Sayın Aldatmaz, Sayın Tunç'tan müjde verme yarışının bayrağını devralıyor ve müjdeleri vermeye devam ediyor ama tek bir farkla, Sayın Aldatmaz, her yıl değil, her üç ayda bir, daha sonra her ayda müjde vermeye başlıyor. Bu sefer 2024 Mayıs’ında diyor ki: "Hastaneyi eylülde açıyoruz" Eylül oluyor, "Hasta kabulüne başlıyoruz" diyor. Kasım ayı geliyor, "Yeni yıla girmeden hastanemizi hizmete açıyoruz" diyor. Aralık ayı geliyor, işçiler maaşlarını alamıyor ve şirket konkordato ilan ediyor" diye konuştu.

Yeni yılın ilk ayında da hastanenin açılışının yapılmadığını belirten Bankoğlu, "Ocak ayında hemen AKP heyeti koşa koşa tabelasını astıkları hastane arazisine gidip incelemeler yapıyor ve vekil "Hastanemiz birkaç ay sonra kesin açılacak" diye bir müjde daha veriyor. 2017'den 2025'e geliyoruz. Değerli milletvekilleri, Allah aşkına, Yeni Bartın Devlet Hastanesi, bu mudur sizin sağlıkta devriminiz? 2016'da başlıyorsunuz, ilk müjdeyi veriyorsunuz, 2017'ye geliyorsunuz anca ihalesini yapıyorsunuz, 2018'de Sağlık Bakanı temeli atıyor "Üç yılda bitecek." diyor. Üzerinden üç tane daha üç yıl geçiyor, üç Sağlık Bakanı değişiyor" şeklinde konuştu.

'İNSANLAR BAŞKA ŞEHİRLERE GİDERKEN ÖLÜYOR'

2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde "İnşaatına başladık" diyerek müjde verdiğini ifade eden Bankpğlu, "2022'de "2023'ün ilk altı ayında tamamlanacak" diye Bakan açıklama yapıyor. 2023'e geliyoruz "Bakan talimat verdi, yeni yılda açılacak." deniliyor ama Bakan talimat vermese açılmıyor. 2023'e geliyoruz, utanmadan “Tabelası da yakıştı” diye paylaşım yapıyorsunuz. İnsanlar başka şehirlere hastaneye giderken ambulansta yolda hayatını kaybediyor; aylarca, günlerce hasta randevusu alınamıyor. Bizim makamlarımıza başvuruyorlar, hepimizin makamlarına başvuruyor insanlar. Yıllar geçiyor, 2023'te “Yılbaşına hazır, Erdoğan açılışa katılacak” diye açıklama yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BU HASTANE NE ZAMAN AÇILACAK?'

"8 yıl boyunca müjde veren bir iktidarın sözünü tutmamasını ben buradan Bartınlı hemşerilerimin vicdanına bırakıyorum" diyen CHP'li Bankoğlu, şunları söyledi: "Biz de bu hastanenin en kısa sürede açılmasını istiyoruz, bunun için yıllardır bu konuyu dile getiriyoruz, ısrarla takip ediyoruz ve vatandaşımız rahat bir nefes alacak ama aynı zamanda AKP heyeti de her üç ayda bir inşaat alanına gidip inceleme yapmak zorunda kalmayacak, basına poz vermek zorunda kalmayacak; sayın vekillerin, bakanların itibarı da biraz düzelecek. İnanın, biz sizi de düşünüyoruz. Son kez buradan Bartın halkı adına, Meclis’in kürsüsünden soruyorum: Bu hastane ne zaman açılacak?"

Kaynak: Haber Merkezi