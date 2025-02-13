Alarko Holding Başkanına Ölüm Tehdidi! Gizlice Sızmaya Çalıştı, Ortalığı Birbirine Kattı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in babası Üzeyir Garih bir suikast sonucu öldürülmüş ve faili konusunda tartışmalı olarak kalmıştı. İzzet Garih, babasıyla benzer bir tehdit altında olduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Üzeyir Garih

Garih, Ahmet Furkan B. adlı bir kişinin kendisine LinkedIn hesabı üzerinden "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" mesajı gönderdiğini söyledi. Ahmet Furkan B. bu mesajdan beş gün sonra Alarko Holding binasına gelerek arabasıyla içeri girmeye kalkıştı. Şüpheli şahıs, aracı dubalara çarpınca durmak zorunda kaldı ve bir kez daha tehditler savurarak "Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım" diye bağırdı.

İzzet Garih

Gözaltına alınan Ahmet Furkan B. ifadesinde İzzet Garih'in kardeşi olduğunu iddia etse de bu iddia kanıtlanamadı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest kalan şüpheli tehditlerine devam edince Garih'in avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Sözcü