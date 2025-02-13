İstanbul'da Ortaokulda Yangın Çıktı

İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Arnavutköy'de yer alan okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

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EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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