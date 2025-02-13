İstanbul'da Ortaokulda Yangın Çıktı
İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda yangın çıktı. Okul tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Arnavutköy'de yer alan okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: DHA-İHA
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