İstanbul'da Ortaokulda Yangın Çıktı

Arnavutköy'de yer alan okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA