Kartalkaya'daki Yangın İçin TBMM'de Komisyon, Üyeleri Belli Oldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22’si tutuklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yaşanan facianın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi.

6 PARTİDEN ÜYE SEÇİLDİ

Komisyona üye seçimi gerçekleştirilirken, belirlenen üyeler şu isimlerden oluştu:

CHP: Cavit Arı (Antalya), Sururi Corabatır (Antalya), Türker Ateş (Bolu), Ednan Arslan (İzmir), Süreyya Öneş Derici (Muğla).

AKP: Resul Kurt (Adıyaman), Yüksel Coşkunyürek (Bolu), Selami Altınok (Erzurum), Derya Bakbak (Gaziantep), İsmail Erdem (İstanbul), Nurettin Alan (İstanbul), Tuba Köksal (Kahramanmaraş), Murat Çıngı (Kayseri), Tahir Akyürek (Konya), Kadem Mete (Muğla), Cevahir Özyurt (Niğde).

DEM Parti: Ömer Faruk Hülakü (Bingöl), Keziban Konukçu Kök (İstanbul).

MHP: Semih Işıkver (Elazığ), Naci Şanlıtürk (Ordu).

İYİ Parti: Rıdvan Uz (Çanakkale).

Yeni Yol Partisi: Cem Avşar (Tekirdağ).

Komisyon, yapacağı ilk toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyeyi belirleyecek. Üç ay boyunca çalışmalarını sürdürecek olan komisyon, gerekli görüldüğü takdirde Ankara dışında da araştırmalar gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA