Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı

Resmi temaslar bulunmak üzere Malezya'dan Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeden ayrıldı. Cumhurbaşkanı'nı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ‘TC-TRK’ ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na Eşlik EttiCumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na Eşlik EttiSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na Togg Hediyesi: O Anlar Herkesi GüldürdüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na Togg Hediyesi: O Anlar Herkesi GüldürdüDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Pakistan
Son Güncelleme:
Camide Dehşet Anları! Çocuğa Makaslı Saldırı... Görenler Can Havliyle Kaçtı Çocuğu Makasla Yaraladı, Görenler Can Havliyle Kaçtı
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Timur Cihantimur'un Karardan Önce Oynadığı 'Son Koz' Ortaya Çıktı, ABD'li Yargıç Seyri Değiştirdi ABD'li Yargıç Seyri Değiştirdi
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak