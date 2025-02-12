Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ‘TC-TRK’ ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.

Kaynak: DHA