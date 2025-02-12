Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı
Resmi temaslar bulunmak üzere Malezya'dan Endonezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeden ayrıldı. Cumhurbaşkanı'nı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ‘TC-TRK’ ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmek üzere Endonezya'dan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer uğurladı.
Kaynak: DHA
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