Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Endonezya'da 'Filistin' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Gazze huzura ermeden bölgedeki diğer ülkelerin istikrara kavuşması mümkün değil. Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Endonezya'da 'Filistin' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Endonezya'da 'Filistin' Mesajı - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği konseyimizin birinci yılı vesilesiyle bir aradayız. Sayın Cumhurbaşkanına ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü tesis ediyoruz. Ancak Endonezya ile tarihi ve beşeri dayanışmamız bundan 400 yıl öncesine dayanıyor.

Bugünkü konsey toplantısında münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk. Gerek değerli kardeşim Prowobo ile görüşmemizde gerek heyetler arası görüşmede ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Endonezya'da 'Filistin' Mesajı - Resim : 2

12 KONUDA MUTABAKAT

Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel ve bölgesel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede enerji, tarım, ticaret ve savunma sanayii, iletişim ve eğitim gibi çeşitli alanlarda 12 mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettik.

Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkentinin inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını istiyoruz.

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların artırılmasının önemine değindik.

THY'nin sefer sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 200 bin, ülkemizden de Endonezya'yı yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz.

Görüşmelerimizde ayrıca BM, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarını münasebetimizi artırma konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Endonezya'da 'Filistin' Mesajı - Resim : 3

FİLİSTİN MESAJI

Endonezya'nın Filistin konusundaki duruşunu takdirle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, özgür bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Gazze huzura ermeden bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız.

Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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