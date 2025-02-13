Dervişoğlu'ndan TÜSİAD Tartışmasına Tepki

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmalarda son dönemde yaşanan kayyım atamaları ve tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere geniş yelpazede konulara değinildi ve hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikaları eleştirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN TEPKİ

Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını kaydetti. 'Sistem çökmüştür' görüşünün savunulduğu TÜSİAD açıklamasına başta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmak üzere bir çok kişiden tepki geldi.

DERVİŞOĞLU'NDAN İTİDARA TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan polemiğe dair değerlendirmede bulunurken, iktidara tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşan Türkiye' vurgusunu yeniledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de 'Fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?"

Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta “Konuşan Türkiye” vurgusu yapıyorum.

Türkiye konuşmalıdır.

Konuşursa, demokrasi işler.

Demokrasi işlerse, hukuk işler.

Hukuk işlerse, güven olur.

Güven olursa, yatırım gelir.

Yatırım gelirse, refah büyür.

Refah büyürse;… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) February 13, 2025

Kaynak: ANKA